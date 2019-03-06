花蓮青少年吸菸率全國第3 衛生局「開鍘」先罰7店家

2019-03-06 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



花蓮青少年吸菸率全國第3高，縣衛生局今年稽查校園周邊商家，至今發現7店家違法販售香菸給未滿18歲青少年，包括新城鄉1家、花蓮市2家、吉安鄉1家、光復鄉2家及瑞穗鄉1家，事後依《菸害防制法》對7店家各祭出1萬元罰鍰。

衛生局表示，開罰的7店家包括校園附近檳榔攤、雜貨店及便利商店；局內每年結合各校生活輔導組、教官及校外會，不定時對校園周邊商家稽查，並透過各校移送違法吸菸行為的學生，詢問菸品來源，未來將繼續增加稽查頻率，盼降低青少年取得菸品機率。

衛生局長朱家祥說，2017年花蓮高中職學生吸菸率14.6%，高於全國平均8.3%，而全國最高為台東16.8%，其次為澎湖15.6%；國中學生吸菸率4.7%，高於全國平均2.7%，而全國最高為屏東7%，其次為台東5.9%，等於縣內青少年吸菸率全國第3高。

「但縣內吸菸率其實逐年下降」，朱家祥指出，2016年花蓮高中職學生吸菸率21.9%，隔年降為14.6%；國中學生吸菸率5.1%，隔年降為4.7%；去年共查獲22違反《菸害防制法》案件，其中包括10商家、12人違法提供菸品給未滿18歲民眾。

《菸害防制法》第12條規定，未滿18歲民眾不能吸菸，包含在校園內不能持有、或吸食菸品、電子煙，被查獲必須接受戒菸教育，若無原因參加戒菸教育者，將處2000元以上、1萬元以下罰鍰，且「每次抓到每次都罰」。