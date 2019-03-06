影／宜縣府辦畢旅基金大節電競賽 校園年省電50萬

2019-03-06 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



鼓勵節約用電，宜蘭縣政府出妙招，在校園舉辦節電「畢旅基金大作戰」，以夏天節電做為比賽時段，參賽學校在半年內節電9萬多度，環保局估算每年校園省電可減少50萬元用電支出，縣長林姿妙今天頒獎表揚，肯定績效，今年夏天還要繼續辦，並透過學生進一步影響家人節約用電。

宜蘭縣環境保護局與教育處首創以節電為誘因，籌募畢旅基金比賽，國中小及高中職部分年級學生為對象，超過五分之一學校報名參賽，有46支團體隊伍、也有個人組參賽，在溫度最高的6月到11月競賽期間，努力節電，比賽前與比賽後比較節電率。

環保局統計，半年內這學校就節電9萬餘度，預估每年可節省近50萬元的電費，成績很不錯，縣長林姿妙今天頒發獎金與獎狀，節電環保又省荷包，鼓勵培養好習慣向下紮根，影響身旁的人，達到全民節能省電效果。

縣府公布比賽結果，團體賽國小組由七賢國小奪冠、國中組是文化國中、高中組蘭陽女中；個人賽前三名依序是北成國小鄭安然、三星國中黃丹娜、利澤國小許巧柔。

團體獎學生代表陳鈺桓分享心得時表示，夏天少用烘乾機及電熨斗，全家人儘量共睡一間房，減少開冷氣，清洗濾網，把電燈換成LED省電；學生陳樹禹表示，想好拿什麼食物再開冰箱，洗髮擦乾，吹髮時把頭皮吹乾即可，冷氣不必吹到天亮，多爬樓梯少搭電梯，漸漸養成習慣。