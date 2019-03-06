白色情人節遇宜蘭市大拜拜 吃辦桌翁立友壓軸唱

2019-03-06 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



白色情人節當天到宜蘭大拜拜、吃辦桌，還可追星。

宜蘭歷史悠久的大拜拜宗教慶典，本月14日（農曆２月８日）要登場，因是城隍老爺誕辰，大拜拜儀式選擇在清代就列入官祀的城隍廟，為城隍老爺祝壽，誕辰前一晚暗訪，當天日巡，由七爺八爺引領，城隍爺神轎出巡，藝陣、大神尪出陣踩街，祈求平安。

吃流水席則逐年演變為宜蘭市公所辦訂桌，聽演唱會，當晚舉辦「2019宜蘭大拜拜星光音樂晚會」，在宜蘭市新月廣場對面204停車場及化龍一村空地舉行，吃辦桌，聽壓軸金曲歌王翁立友開唱。

宜蘭市公所今天指出，宜蘭市城隍廟歷史悠久，是清代少數列入官祀的廟宇，廟裡供奉的城隍爺、七爺、八爺都是先人由大陸迎請到葛瑪蘭(現在宜蘭) ，清朝嘉慶18年(1813年)，宜蘭古城建好沒多久，就由官民合力捐建宜蘭城隍廟。

一般廟宇中門不開，城隍廟卻大開中門迎接前來拜拜的民眾，它的用意是希望使民眾第一眼就跟城隍爺打照面，說出心中的意念。

市長江聰淵表示，宜蘭大拜拜的活動讓年長的一輩喚起宜蘭敬神重人情味的兒時記憶，也讓年輕人既可參加大拜拜星光晚會宴席追星，也能體驗廟會遶境民俗文化。

他指出，吃拜拜是在地一大盛事，現代社會忙碌，請客吃拜拜辦桌活動越來越少，透過2019宜蘭大拜拜星光音樂晚會呷辦桌，可訂桌宴請親朋好友，聯絡感情，城隍爺聖誕擴大出巡遶境，體驗宗教盛況。