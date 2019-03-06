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基隆500各級童軍相聚慶祝 林右昌：明年辦全市大露營

2019-03-06 13:02聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市三五童軍節慶祝大會今天在基隆高中隆重登場，來自全市國中小學及社區童軍團，超過500名各級童軍共襄盛舉，市長

基隆市三五童軍節慶祝大會今天在基隆高中隆重登場，來自全市國中小學及社區童軍團，超...
基隆市三五童軍節慶祝大會今天在基隆高中隆重登場，來自全市國中小學及社區童軍團，超過500名各級童軍出席。圖／基隆市政府提供
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林右昌感謝並盛讚各級幹部們精湛領導與付出，讓童軍運動長足發展，預計明年在基隆市將再舉辦一次全市大露營，現場童軍聽了都相當興奮。

林右昌頒發全國績優童軍團榮譽旗、基隆市績優童軍團榮譽旗，鼓勵績優團長期深耕基隆各項童軍活動。教育處長陳素芬參與童軍會各項童軍訓練與服務活動，推廣基隆童軍運動不遺餘力，經童軍總會肯定，今天由林市長頒發銀牛獎章。

林右昌表示，中華民國整體童軍運動發展步上軌道，包括前年舉辦基隆全市大露營、去年舉辦全國大露營，今年參加在美國的世界大露營，現有共識是從過去不定期，將每4年定期規劃舉辦大露營活動。

基隆市三五童軍節慶祝大會今天在基隆高中隆重登場，來自全市國中小學及社區童軍團，超...
基隆市三五童軍節慶祝大會今天在基隆高中隆重登場，來自全市國中小學及社區童軍團，超過500名各級童軍出席。圖／基隆市政府提供
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林右昌說，預計明年在基隆市將再舉辦一次全市大露營，這次可能做些調整與檢討，會把幼童跟童軍做一個區隔，活動設計和團營隊帶領安排更順利。榮譽制度是童軍運動最重要一環，他勉勵大家在童軍禮儀、訓練及榮譽制度追求，持續精進。

教育處指出，今年慶祝大會，有雞籠26童軍團、中山高中童軍團、中正國中童軍團獲得全國績優童軍團，極樂佛光童軍團、建德國中童軍團、鄉野複式童軍團、暖江國小童軍團、天翔複式童軍團、武崙國中童軍團、暖暖高中童軍團、正濱國中童軍團則獲得基隆市績優童軍團，頒發績優服務員6人（銀牛1人、銀狼3人及銀羊2人）、績優團領導人獎章更高達12人，優秀童軍12人。

基隆市今年度榮獲童軍總會評選全國績優童軍團，從去年度的1團增加為3團、基隆市績優童軍團也從5團提高至8團。慶祝大會之後，緊接安排童軍專科章考驗、幼童軍及童軍分站體驗活動，分站體驗活動包含幼童軍告白氣球、交通安全技能章；童軍的勢均力敵、唐伯虎點秋香、夢想起飛等活動。

基隆市三五童軍節慶祝大會今天在基隆高中隆重登場，來自全市國中小學及社區童軍團，超...
基隆市三五童軍節慶祝大會今天在基隆高中隆重登場，來自全市國中小學及社區童軍團，超過500名各級童軍出席。圖／基隆市政府提供
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基隆市三五童軍節慶祝大會今天在基隆高中隆重登場，來自全市國中小學及社區童軍團，超過500名各級童軍出席。圖／基隆市政府提供
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基隆市三五童軍節慶祝大會今天在基隆高中隆重登場，來自全市國中小學及社區童軍團，超過500名各級童軍出席。圖／基隆市政府提供
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基隆市三五童軍節慶祝大會今天在基隆高中隆重登場，來自全市國中小學及社區童軍團，超過500名各級童軍出席。圖／基隆市政府提供
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基隆露營林右昌
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