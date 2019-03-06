全台最美多良火車站整修 3個月不見客

台東縣南迴鐵路多良火車站，因重新整建工程，3月11日起至6月11日，暫時封閉三個月。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台東縣南迴鐵路多良火車站，因重新整建工程，3月11日起至6月11日，暫時封閉三個月，欲前往的民眾及遊客注意停止開放時間點，千萬別撲了空，敗興而歸。

太麻里鄉公所表示，台東縣政府為加強觀光據點服務品質，重新整建多良火車站整體遊憩設施，包括觀景平台、步道、入口意象及攤販商區等，考量施工期間民眾及遊客安全，整體遊憩區暫時封閉，停止開放進入。