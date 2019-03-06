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亂丟垃圾小心！基隆破袋埋伏揪出24人罰款最多6千

2019-03-06 12:40聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市環保局統計指出，今年春節前民眾清出很多垃圾及回收物，導致垃圾量及回收物大增，而不少民眾欠缺公德心，利用清晨或者出來運動時，把家中的家戶垃圾亂丟，從1月21日到2月10日期間，就揪出丟包民眾24人，依違反廢棄物清理法告發1200到6000元。環保局長賴煥紘表示，主要是破袋檢查、調監視器、埋伏稽查等，才找出丟包者。

環保局說，今年春節春節前後收運資源回收物重量高達855公噸，是平常每月平均回收量475公噸近2倍。環保局也發現，民眾亂丟垃圾增多，在電線桿、路燈、暗巷、海邊垃圾桶等都有大包小包很多垃圾，因此，在春節期間從1月21日到2月10日，稽查人員也克盡職責揪出24件民眾丟包，循線找到丟垃圾的民眾家中地址，依法告發開罰。

賴煥紘表示，基隆還沒有實施垃圾隨袋徵收，但仍有不少民眾欠缺公德心，有把垃圾往外隨意亂丟的壞習慣，不去丟在垃圾車或定點收取站，有的趁天未亮摸黑亂丟，有的是利用出來運動的時間，找暗巷或海邊丟棄，「以為丟了就沒事，垃圾不在我家就好」。

賴煥紘提醒民眾注意，「小心檢舉人就在身邊」，環保局接獲很多檢舉案，有的是拍照，有的是錄影，都清楚錄下民眾亂丟垃圾的過程，只要證據明確，環保局就會循線上門追查；另外，也會透過監視器以車追人，還會由稽查人員埋伏在特定點，當場告發。

環保局廢棄物管理規劃科長黃桂娥表示，針對市區被亂丟垃圾的地點，環保局人員會「破袋」檢查，並搭配調監視器追查，只要找到相關資料就會循線找上門，請民眾解釋是誰丟的，民眾因「證據明確」而啞口無言，承認垃圾是從他家丟出來的，第一次查獲罰1200元，第二次就會提高，最重罰6千元，請民眾不要亂丟包，環保局已加強稽，減少亂丟包的情況。

民眾亂丟垃圾包要小心了，基隆市環保局近日破袋追查，揪出24人告發。圖／基隆市環保...
民眾亂丟垃圾包要小心了，基隆市環保局近日破袋追查，揪出24人告發。圖／基隆市環保局提供
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民眾亂丟垃圾包要小心了，基隆市環保局近日破袋追查，揪出24人告發。圖／報系資料照
民眾亂丟垃圾包要小心了，基隆市環保局近日破袋追查，揪出24人告發。圖／報系資料照
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春節基隆廢棄物
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