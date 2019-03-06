親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「這種坐牢我可以…」 孟晚舟奢華軟禁生活曝光

雲豹的文化重量：以部落自然主權引領生態修復

歷經3任校長 10年前動土東華藝術院明年有望完工

2019-03-06 12:10聯合報 記者王燕華╱即時報導

規畫推動迄今10餘年，蓋了一半又停擺的東華大學藝術學院新建工程，在現任校長趙涵㨗上任後，極力收拾這棟「爛尾樓」，今天重新開工，預計明年7月完成，完成東華校園最後一塊拼圖。藝術學院院長劉惠芝開心地說「終於看到曙光」，希望她2年後卸任前，能把藝術學院師生都安頓好。

東華大學新建藝術學院與人文社會科學學院三館工程在民國96年規畫，98年開始動工，本來目標是3年完成，但歷經黃文樞、吳茂昆兩任校長，仍然是工地，3年多前主體工程完成後就停擺至今；日前臉書還有網友拿出10年前、10年後的對比照片，「吐槽」工程停滯不前。

藝術學院共3個系，10年過去師生苦等不到自己的窩，只能暫借原住民民族學院空間上課。趙涵㨗3年前上任後，即致力於解決這個棘手問題，他請來具有土木專長的徐輝明擔任副校長，最重要的任務之一就是完成藝術學院和人社三館工程。

「這棟樓搞了10年，真是感慨萬千」，趙涵㨗說，10年來光是營造商就跑了3家，有2家倒閉、1家營業執照遭註銷，廠商、監造單位還告成一團，每次解約就有很多法律、工程問題要處理，非常繁瑣冗長，能夠完工，最大的功臣是副校長徐輝明，他也感謝公共工程委員會吳澤成主委協助，增撥預算，讓後續工程得以繼續。

人社三館去年完工啟用，藝術學院流標3次後，也在去年11月發包，今天開工，趙涵㨗、徐輝明、劉惠芝、建築師蘇建榮、新的營造商見安營造董事長張賢良等人歡喜參加。

校方表示，後續仍有約60%的工程待進行，因工程停擺已久，還請建築師重新檢視補強，預計明年8月新學年度開始後，藝術學院就能有自己的新家。

趙涵㨗表示，新建的藝術學院將是東華指標性大樓，有花東最完善、最具規模的演藝廳，另外光是鋼琴室就有10多間，可提供音樂、藝術與設計學系、藝術創意產業學系3系師生發揮的舞台，與花東甚至全國鄉親分享成果。

東華大學校長趙涵㨗上任後極力解決藝術學院問題，今天參與開工典禮，他說真是感慨萬千...
東華大學校長趙涵㨗上任後極力解決藝術學院問題，今天參與開工典禮，他說真是感慨萬千。記者王燕華／攝影
分享
國立東華大學藝術學院動工10年，險些成為爛尾樓，今天再次開工，明年中可望完工。記...
國立東華大學藝術學院動工10年，險些成為爛尾樓，今天再次開工，明年中可望完工。記者王燕華／攝影
分享
國立東華大學藝術學院動工10年，險些成為爛尾樓，今天再次開工，明年中可望完工。記...
國立東華大學藝術學院動工10年，險些成為爛尾樓，今天再次開工，明年中可望完工。記者王燕華／攝影
分享
國立東華大學藝術學院動工10年，險些成為爛尾樓，今天再次開工，明年中可望完工。記...
國立東華大學藝術學院動工10年，險些成為爛尾樓，今天再次開工，明年中可望完工。記者王燕華／攝影
分享

建築東華大學
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

蘭嶼飛魚季展開 這6種禁忌遊客千萬別碰

2019-03-06 11:10

台東鐵馬道木棧 縣府2千萬整建

2019-03-06 11:54

鼓勵國人到台東住2晚 台東加碼送體驗熱氣球

2019-03-06 11:05

全台最美「多良火車站」 3個月暫時不見客！

2019-03-06 09:57

綠博30日登場 雙博、雙園套票開賣

2019-03-06 00:35

立院交委明會勘宜蘭交通 林姿妙：終於想到

2019-03-06 00:19

基隆推雨天旅遊 送限量小雞雨衣

2019-03-06 00:04

驗血建檔…9年後配對成功 姊弟捐髓救人

2019-03-06 00:00

「鄉基寶MR」有萌獸 教學App像玩寶可夢

2019-03-05 23:54

東縣下學年午餐招標 下月底完成

2019-03-05 23:32

花崗山兒童戲沙池去年完工迄未開放 公所：近期公布

2019-03-05 19:36

交通海陸套餐 宜蘭立委参選人李偉華提「二線一港」

2019-03-05 17:51

蘭嶼飛魚季登場 遊客最容易犯這2禁忌

2019-03-05 17:44

綠博20周年推預售票 林姿妙粉墨登場上陣拍片宣傳

2019-03-05 16:26

宜蘭四大軌道建設 呂國華：鐵路高架如推不動其他都別談！

2019-03-05 15:04

台東池上小農獨闖香港 搶下白米出口訂單

2019-03-05 14:26

讓學生都有午餐吃 饒慶鈴：四月底完成下學年午餐招標

2019-03-05 14:20

超可愛限定版小雞雨衣送你 雨天來基隆玩有驚喜

2019-03-05 13:36

基隆這位市議員很會跑 曾是60公尺金牌選手

2019-03-05 10:44

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

傲人胸圍正妹烤大香腸 車友暴動揪團到阿里山朝聖

2019-03-05 16:21

「我驕傲VS我丟臉」台南北門路躍上日本雜誌封面引論戰

2019-03-05 23:00

超可愛限定版小雞雨衣送你 雨天來基隆玩有驚喜

2019-03-05 13:36

台北企業主表態衝著韓國瑜 購入上億店面支持高雄發展

2019-03-05 15:23

最美燈會閉幕…大鵬灣賽道現況曝光 網憂後續整潔

2019-03-05 16:03

影／許淑華不當神力女超人 將在內門宋江陣比武招親

2019-03-05 18:07

供水「停要先停，來要晚來」 彰化開鑿伏流水紓解

2019-03-05 17:11

母校從6000變209人 銀行董座捐款助學韓國瑜謝善舉

2019-03-05 18:42

相約浪漫花季 阿里山林鐵推出櫻花主題列車

2019-03-05 12:43

影／新北碧潭水舞8日再現 精采更勝往年

2019-03-05 17:54

紅肉李樹只長葉子 苗栗災害率8成損失逾2千萬

2019-03-05 16:58

全台最美「多良火車站」 3個月暫時不見客！

2019-03-06 09:57

農路整修等到地老天荒 4名台南議員為農民請命籲加速

2019-03-05 14:24

宜蘭四大軌道建設 呂國華：鐵路高架如推不動其他都別談！

2019-03-05 15:04

汐止運動場熄燈延後 晚上跑步更盡興

2019-03-05 20:24

暖冬致恆春半島洋蔥歉收？有蔥農吐槽「能怪天氣？」

2019-03-05 18:40

一窩蜂搶種水果價崩反噬 地方嘆：政治性採購也難救

2019-03-05 20:09

下週二起苗栗、竹市焚化爐接棒歲修 籲民眾垃圾減量

2019-03-05 15:13

基隆推雨天旅遊 送限量小雞雨衣

2019-03-06 00:04

影／骨董老賓士曾是蔣經國禮賓車 感受故總統儉樸精神

2019-03-05 21:49

立委批鄭文燦地下化延宕禍首 市府：別為選舉忘了角色

2019-03-05 23:00

分局長很三八獻心型巧克力 女同事羞：很久沒被告白了

2019-03-05 17:22

居民質疑大山溝變小涵管恐釀災 苗市公所工程喊停

2019-03-05 13:53

攜妻棄百萬年薪種蓮霧 果農：賺到家庭溫暖

2019-03-06 09:12

影／農民搶種太多？ 鳳梨產量過盛價格「不美麗」

2019-03-05 20:02

台南首度研發酪梨籽麵 搶攻東京成新亮點

2019-03-05 15:12

2019內湖草莓季 9日熱情開幕

2019-03-06 07:51

憂心刑事人才斷層 北市警局長與刑警小隊長餐敘

2019-03-05 18:56

糗！北市府民調 九成七市民去年沒參加府前跨年

2019-03-05 17:55

寶山與竹科交界被丟廢電線 清潔隊：銅線已被拉出變賣

2019-03-05 12:12

張規翁不隨！翁章梁拍板：世界搏茶會變更時間地點

2019-03-05 15:11

台南市中西區易肇事路段 府連路第一名

2019-03-05 17:57

交通海陸套餐 宜蘭立委参選人李偉華提「二線一港」

2019-03-05 17:51

北市人口創8年新低 補助可提高生育率？ 柯文哲：呷卡歹

2019-03-06 00:39

連三天進殯儀館上班 屏東市長林協松：不怕啦

2019-03-05 16:27

特農區休閒農場不能做住宿餐飲 農民：這樣玩不下去

2019-03-05 20:53

芭比娃娃60歲了 你知道她在泰山誕生嗎？

2019-03-05 12:33

舊衣物掛門口又舊又臭 家扶：請給家扶兒溫暖與尊重

2019-03-05 14:23

嗑沙琪瑪、秀傷口 潘孟安夜開直播曝燈會秘辛

2019-03-06 08:57

台中老人健保補助拚7月1日實施 綠喊讚藍擔心

2019-03-05 19:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top