歷經3任校長 10年前動土東華藝術院明年有望完工

2019-03-06 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



規畫推動迄今10餘年，蓋了一半又停擺的東華大學藝術學院新建工程，在現任校長趙涵㨗上任後，極力收拾這棟「爛尾樓」，今天重新開工，預計明年7月完成，完成東華校園最後一塊拼圖。藝術學院院長劉惠芝開心地說「終於看到曙光」，希望她2年後卸任前，能把藝術學院師生都安頓好。

東華大學新建藝術學院與人文社會科學學院三館工程在民國96年規畫，98年開始動工，本來目標是3年完成，但歷經黃文樞、吳茂昆兩任校長，仍然是工地，3年多前主體工程完成後就停擺至今；日前臉書還有網友拿出10年前、10年後的對比照片，「吐槽」工程停滯不前。

藝術學院共3個系，10年過去師生苦等不到自己的窩，只能暫借原住民民族學院空間上課。趙涵㨗3年前上任後，即致力於解決這個棘手問題，他請來具有土木專長的徐輝明擔任副校長，最重要的任務之一就是完成藝術學院和人社三館工程。

「這棟樓搞了10年，真是感慨萬千」，趙涵㨗說，10年來光是營造商就跑了3家，有2家倒閉、1家營業執照遭註銷，廠商、監造單位還告成一團，每次解約就有很多法律、工程問題要處理，非常繁瑣冗長，能夠完工，最大的功臣是副校長徐輝明，他也感謝公共工程委員會吳澤成主委協助，增撥預算，讓後續工程得以繼續。

人社三館去年完工啟用，藝術學院流標3次後，也在去年11月發包，今天開工，趙涵㨗、徐輝明、劉惠芝、建築師蘇建榮、新的營造商見安營造董事長張賢良等人歡喜參加。

校方表示，後續仍有約60%的工程待進行，因工程停擺已久，還請建築師重新檢視補強，預計明年8月新學年度開始後，藝術學院就能有自己的新家。