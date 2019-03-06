鼓勵國人到台東住2晚 台東加碼送體驗熱氣球

2019-03-06 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



交通部觀光局今年4至6月針對國人推出春遊補助方案，台東縣政府配合中央政策，即日起至11月10日，鼓勵團體到台東旅遊，超過20人團體在台東停留2夜以上即可獲台東森林公園或富山護魚區門票，51人以上至100人則可獲贈在地農特產品，100人以上可搭配行程送台東特色遊程，500人以上大團還可享受熱氣球繫留體驗。

另縣府交通及觀光發展處也公布228連續4天假期，來台東的遊客統計，2月28日至3月3日總交通流量破12萬車次，與106年228四天連假相比增加1.6萬車次；遊客約40萬人次，也較106年成長15.37%，今年228連假台東縣旅宿業住房率普遍達9成。

台東縣長饒慶鈴表示，2018年Booking.com公佈台東獲選為全球十大新興旅遊城市，台東還擁有許多台灣第一，如台灣第一道曙光、最長的海岸線、最好的空氣品質、最多元的族群、世界級衝浪決賽地點、鐵人三項及路跑活動等不勝枚舉。