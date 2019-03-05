販賣菸品予青少年 花蓮縣衛生局開罰7商家

2019-03-05 20:16 中央社 花蓮縣5日電



花蓮縣衛生局為保護青少年免於菸品危害，持續稽查校園周邊商家，禁止販賣菸品予未滿18歲青少年，累計今年至今已查獲7家商家違規，依法各開罰法定罰鍰下限新台幣1萬元。

花蓮縣衛生局長朱家祥引用統計數據指出，花蓮縣106年高中職學生吸菸率14.6％，高於全國的8.3％；國中學生吸菸率4.7％，高於全國的2.7％。

他表示，為阻絕菸品來源，結合各校生活輔導組、教官及校外會，安排校園周邊商家稽查。透過各校移送違法吸菸行為學生，於訪談記錄時逐一詢問菸品來源，同時針對學生容易取得菸品的販賣業者增加稽查頻率，希望能有效降低青少年取得菸品及吸菸行為的發生。

朱家祥說，絕大多數穿制服的學生都還未滿18歲，商家在賣菸給穿著制服的民眾前，一定要先要求對方出示證件確認年紀，否則很容易讓未成年青少年買到菸。

朱家祥表示，今年1月至今天，已查獲新城鄉1家、花蓮市2家、吉安鄉1家、光復鄉2家及瑞穗鄉1家共7家商家違規。因此依照菸害防制法規定的違規罰鍰下限，各開罰1萬元，盼能收到遏阻的效果。

依據菸害防制法規定，任何人不得供應菸品予未滿18歲者，違反規定者，處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。