花崗山兒童戲沙池去年完工迄未開放 公所：近期公布

2019-03-05 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



花崗山兒童戲沙池去年完工，裡頭打造多項遊憩設施，但有民眾質疑「怎麼還未開放」。對此，公所表示，戲沙池內原本的更衣室將變成販賣部，正在申請使用執照變更，且為給孩童安全環境，遊憩設施安全係數仍在檢驗；市長魏嘉賢說，開放時間近期公布。

另外，花蓮市公所指出，花崗山戲沙池開放後，擔憂天氣晴朗時、孩童踩在細沙上會過熱，正爭取經費裝置遮陽設施；遊憩設施安全係數部分，仍在檢查，必須經一段時間實驗，才能確認是否有安全疑慮。

魏嘉賢表示，未來開放後，初步採取預約制，對象為公私立幼兒園及國小附設幼兒園的孩童；由於家長關心戲沙池衛生環境管理部分，魏嘉賢說，屆時每天都有專人整理、定期消毒。

花崗山兒童戲沙池前身為日據時代興建的花崗游泳池，至去年斥資1300萬元開工改建前，有近百年歷史，因設備老舊、私人營運及各中、小學校附設游泳池興起，曾荒廢一段時日；日前監察委員章仁香、楊芳玲到花蓮視察，對於公所活化給予肯定。