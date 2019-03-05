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報廢老舊機車程序注意 避免產生燃料費

2019-03-05 19:53中央社 花蓮縣5日電

不少民眾報廢老舊機車，以為交給資源回收業者即可，但合法報廢程序，必須向監理機關辦理並將牌照繳回；若業者未善盡後續報廢責任，民眾很可能還會再產生相關稅費。

法務部行政執行署花蓮分署今天表示，即日起將主動協助民眾辦理老舊機車切結報廢申請，若審核通過，將可免繳機車燃料使用費。

許多民眾誤以為將老舊機車交給資源回收業者、遺失不知去向或丟棄路邊就算是報廢，但合法報廢程序，必須向監理機關辦理並將牌照繳回；若資源回收業者未善盡後續報廢責任，民眾很可能還會再產生相關稅費。

花蓮分署指出，若沒完成合法報廢程序，民眾卻認為已完成報廢，便對監理機關寄發的燃料費催繳通知置之不理，導致後續遭移送法務部行政執行署各分署強制執行。

監理機關為解決此問題，特別針對民國91年以前出廠，且97年8月1日以後無違規紀錄、未投保車輛強制責任險及未參加環保排氣檢驗紀錄的機車，得由車主切結同意後，由監理機關辦理報廢登記，民眾將可減輕後續每年應繳納的燃料費。

花蓮分署指出，為便利民眾申辦此項業務，即日起將主動協助辦理，民眾如接獲花蓮分署寄發的傳繳通知書有註記「可切結報廢」字樣，除可至監理機關申請外，也可到花蓮分署辦理。

資源回收車主

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