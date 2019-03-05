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學生安全為要 饒慶鈴允補助成功鎮2校校舍重建與修繕

2019-03-05 18:44聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東縣成功鎮新港國中教學大樓已逾使用年限，加上921地震後校舍結構安全經鑑定為危樓；成功國小教學大樓2樓女兒牆低矮，雖加裝欄杆因遭海風影響，鏽蝕嚴重。台東縣長饒慶鈴今天前往視察後表示，縣府財政雖困難，但學生安全更重要，縣府會全力編預算補助兩校進行校舍修繕與重建，也期盼家長及校友一起參與。

成功國小簡報指出，教學大樓2樓女兒牆只有90公分高，現今學生發育好，小四就辭160公分高，學校雖在女兒牆加裝鑄鐵欄杆，但長期遭海風侵蝕，原磚牆及鐵欄杆均已鏽蝕及毀損，無法發揮防護及屏障功能，恐對師生安全形成危害，也請求縣府補助修繕經費99萬餘元。

新港國中後棟教學大樓興建於民國57年間，921大地震後，雖93年進行校舍結構安全鑑定，建議拆除重建，但因當時縣政財務困難，經耐震能力評估後，改以阻尼器補強校舍結構取代重建，迄今已逾十年。

饒慶鈴視察時，校方表示，現今建物達使用年限，結構體已有裂縫、牆面壁癌及剝落，經評估耐震能力不足，且因位處坡地，恐有地勢滑動、建物傾倒等安全疑慮，希望縣府協助拆除重建，經費約7320萬元，以提供師生安全的教學與受課環境。她當場表示，縣府教育處會努力爭取經費，也呼籲新港國中學生家長、社區民眾，甚至校友也能踴躍捐款，和縣府共同來完成新港國中校舍重建。

台東縣長饒慶鈴（前）今天前往成功鎮新港國中視察，對學校教學大樓在921地震後被列...
台東縣長饒慶鈴（前）今天前往成功鎮新港國中視察，對學校教學大樓在921地震後被列為危樓，卻以阻尼器苦撐10餘年，她允諾縣府會努力籌措預算協助學校拆除重建。記者羅紹平／攝影
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台東縣長饒慶鈴（前）今天前往成功鎮成功國小視察後，允諾補助學校99萬餘元改建校舍...
台東縣長饒慶鈴（前）今天前往成功鎮成功國小視察後，允諾補助學校99萬餘元改建校舍女兒牆。記者羅紹平／攝影
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921大地震饒慶鈴台東

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