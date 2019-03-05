學生安全為要 饒慶鈴允補助成功鎮2校校舍重建與修繕

2019-03-05 18:44 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東縣成功鎮新港國中教學大樓已逾使用年限，加上921地震後校舍結構安全經鑑定為危樓；成功國小教學大樓2樓女兒牆低矮，雖加裝欄杆因遭海風影響，鏽蝕嚴重。台東縣長饒慶鈴今天前往視察後表示，縣府財政雖困難，但學生安全更重要，縣府會全力編預算補助兩校進行校舍修繕與重建，也期盼家長及校友一起參與。

成功國小簡報指出，教學大樓2樓女兒牆只有90公分高，現今學生發育好，小四就辭160公分高，學校雖在女兒牆加裝鑄鐵欄杆，但長期遭海風侵蝕，原磚牆及鐵欄杆均已鏽蝕及毀損，無法發揮防護及屏障功能，恐對師生安全形成危害，也請求縣府補助修繕經費99萬餘元。

新港國中後棟教學大樓興建於民國57年間，921大地震後，雖93年進行校舍結構安全鑑定，建議拆除重建，但因當時縣政財務困難，經耐震能力評估後，改以阻尼器補強校舍結構取代重建，迄今已逾十年。