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交通海陸套餐 宜蘭立委参選人李偉華提「二線一港」

2019-03-05 17:51聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭人爭取聯外交通，聚焦在軌道建設，立委參選人李偉華今天提出「二線一港」不同思維，主張爭取第二條高速公路高鐵線延伸到宜蘭，此外爭取蘇澳港直航浙江台州郵輪定期航班，帶動陸客觀光與農漁產品銷往大陸，一舉數得。

交通建設是各立委選舉參選人關注議題，尤其爭取鐵路高架化建設更引發熱烈討論，李偉華表示，軌道建設固然重要，但是對於宜蘭聯外交通，必須有二度或三度空間的構想，才能縮短城鄉的交通部差距，藉由便捷的交通達到「時空收斂」效果，一旦時空距離短了，才能落實人進得來，貨出得去，使得宜蘭經濟注入新的活水，城市發展能進一步提升。

以公路來說，李偉華認為，目前國五雪隧二線道，遇假日塞車，今後必須持續籌建北宜第二高速公路，初步可以先做台北雙溪到宜蘭大溪的快速道路，再進一步提高標準擴建成第二高速公路。

至於軌道建設，除了爭取高鐵延伸到宜蘭以外，應該積極完成台鐡區間車的捷運化，鐵路的高架化（地下化）除了活化土地的使用效益，也能在安全的基礎上改變城市景觀。

在海上交通方面，他主張爭取蘇澳港直航浙江台州郵輪定期航班（目前基隆每週一班），可以使大陸遊客直接來宜蘭觀光，農漁產品也可藉此航線直銷大陸。李偉華強調，「二線（第二高速公路，高鐵）一港（蘇澳港）」計畫，將成為宜蘭交通與經濟的二大命脈，開創宜蘭新經濟。

宜蘭立委参選人李偉華提出「二線一港」，主張爭取第二條高速公路、高鐵線延伸宜蘭、蘇...
宜蘭立委参選人李偉華提出「二線一港」，主張爭取第二條高速公路、高鐵線延伸宜蘭、蘇澳港直航浙江台州郵輪定期航班。圓/取自李偉華臉書
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高速公路高鐵經濟

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