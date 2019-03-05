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蘭嶼飛魚季登場 遊客最容易犯這2禁忌

2019-03-05 17:44中央社 台東縣5日電

每年飛魚季，蘭嶼人仍會以拼板舟捕撈飛魚。 聯合報系資料照片／記者李蕙君攝影
每年飛魚季，蘭嶼人仍會以拼板舟捕撈飛魚。 聯合報系資料照片／記者李蕙君攝影
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蘭嶼飛魚季登場了，同時也進入蘭嶼觀光季節，當地居民提醒遊客，勿隨意觸摸拼板舟拍照、不要闖入曬飛魚庭院，造成漁夫運氣不佳。

3月，飛魚劃過了夜空，蘭嶼6個部落陸續完成招魚祭，蘭嶼已經進入了一年中最忙、禁忌最多的飛魚季，拼板舟開始出航捕魚。

此時也進入了蘭嶼的觀光季節，蘭恩文教基金會執行長瑪拉歐斯特別製作了宣傳短片和數千份的摺頁，提醒遊客蘭嶼島上禁忌，以及如何認識蘭嶼。

瑪拉歐斯說，長達4個月的飛魚季，正好也是適合觀光旅遊的季節，蘭嶼歡迎來自全球、來自台灣的遊客，但當傳統部落文化遇上現代觀光思維，常有衝突與誤解。

蘭恩在致力保留、傳承達悟文化同時，看見島嶼面臨的困窘，特別向原民會爭取補助，籌畫拍攝宣導影片─「蘭嶼旅行停看聽」，以在地人帶路、深入部落的形式，漫聊祭典文化、生活點滴，希望旅人在登島之前，能對小島有初步的認識，避免無心觸犯當地習俗，讓旅行留下不完美的回憶。

瑪拉歐斯提醒遊客，沒有屋主帶領請勿隨意進入地下屋，拍照要先徵詢屋主同意，還有大部分耆老不會國語，可請附近民眾翻譯，以及有些涼亭是私人的，不是遊客的發呆亭。

瑪拉歐斯特別提醒，遊客最常犯的錯誤是觸摸拼板舟拍照，以及闖入曬飛魚庭院，造成漁夫運氣不佳。

蘭嶼

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