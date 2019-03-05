想一對一聊天嗎？基隆AI防災機器人陪你輕鬆聊知識

2019-03-05 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市消防局為宣導防火防災知識，利用AI人工智慧最新科技，首創AI人工智慧防災知識聊天機器人，即日起已正式上線，只要災害、消防、防災等相關知識，機器人都可以文字方式一對一立即回覆，與您輕鬆聊天，回答你相關問題。

消防局今天在市府發布這項AI人工智慧防災知識聊天機器人，消防局長陳龍輝說，近年來，防災工作已升級成全民運動，為傳遞正確防救災資訊，基隆市消防局攜手程曦資訊，整合建置AI「防災智能機器人」，希望藉由與智能機器人互動過程中，提升民眾對於災害預防及應變之能力。

民眾上網查詢時往往會出現一推訊息，但這個機器人可以一對一方式，回覆你的問題。比如說，你問「火災發生時如何逃生？」，機器人會答「火災發生時的處理方式：1.保持低姿態。2.關上房門。3.把門縫塞住。4.向外求救。」

不過，提問的問題其限和災害、消防、防災等相關知識，如果問其他不相關的問題，可就得不到答案了。比如問「你吃飽了嗎？」，就會顯示「不好意思～可以請您再次簡述或清楚說明您的問題嗎？」