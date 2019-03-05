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想一對一聊天嗎？基隆AI防災機器人陪你輕鬆聊知識

2019-03-05 16:57聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市消防局為宣導防火防災知識，利用AI人工智慧最新科技，首創AI人工智慧防災知識聊天機器人，即日起已正式上線，只要災害、消防、防災等相關知識，機器人都可以文字方式一對一立即回覆，與您輕鬆聊天，回答你相關問題。

消防局今天在市府發布這項AI人工智慧防災知識聊天機器人，消防局長陳龍輝說，近年來，防災工作已升級成全民運動，為傳遞正確防救災資訊，基隆市消防局攜手程曦資訊，整合建置AI「防災智能機器人」，希望藉由與智能機器人互動過程中，提升民眾對於災害預防及應變之能力。

民眾上網查詢時往往會出現一推訊息，但這個機器人可以一對一方式，回覆你的問題。比如說，你問「火災發生時如何逃生？」，機器人會答「火災發生時的處理方式：1.保持低姿態。2.關上房門。3.把門縫塞住。4.向外求救。」

不過，提問的問題其限和災害、消防、防災等相關知識，如果問其他不相關的問題，可就得不到答案了。比如問「你吃飽了嗎？」，就會顯示「不好意思～可以請您再次簡述或清楚說明您的問題嗎？」

即日起至3月底並舉行「你問我答」抽獎活動，自今天起至3月31日為4周期間，推出「你問我答」抽獎活動，以輕鬆聊天的方式強化民眾防災及救護知識。活動期間於Facebook臉書頁面搜尋「基隆防災人工智慧AI聊天機器人-Beta版」粉絲專頁，按讚並使用功能，詢問智能機器人有關防災、消防或救護等相關問題，每周連續5日（首周4日），每日問答滿10題，即具「很會聊週週抽」抽獎資格，每周將抽出5名300元現金禮券，若於活動期間累計問答滿200題以上者，即具「超能聊獎」抽獎資格，於活動結束後抽出4名1000元現金禮券得獎者，歡迎民眾踴躍參與。

基隆市消防局為宣導防火防災知識，利用AI人工智慧最新科技，首創AI人工智慧防災知...
基隆市消防局為宣導防火防災知識，利用AI人工智慧最新科技，首創AI人工智慧防災知識聊天機器人，目前已正式上線。記者游明煌／攝影
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基隆市消防局為宣導防火防災知識，利用AI人工智慧最新科技，首創AI人工智慧防災知...
基隆市消防局為宣導防火防災知識，利用AI人工智慧最新科技，首創AI人工智慧防災知識聊天機器人，目前已正式上線。記者游明煌／攝影
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基隆市消防局為宣導防火防災知識，利用AI人工智慧最新科技，首創AI人工智慧防災知...
基隆市消防局為宣導防火防災知識，利用AI人工智慧最新科技，首創AI人工智慧防災知識聊天機器人，目前已正式上線。記者游明煌／攝影
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