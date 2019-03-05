影╱像玩寶可夢6守護獸出沒 基隆「鄉基寶MR」學生讚爆

2019-03-05 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市政府今天發表創新科技教學APP「鄉基寶MR」，該教育平台是運用MR混合實境技術，像玩寶可夢一樣，用遊戲引導學子學習，近期會先在9所國中小試辦，5月就可在全市國中、小上線。這套軟體以最新MR混合實境技術，以創新科技應用顛覆傳統教學。學生說，像玩寶可夢一樣讓學習變有趣，6隻海洋守護獸出沒，很可愛。

市府教育處長陳素芬表示，「鄉基寶MR」費時近1年研發，整合ARCore、全球GPS定位技術、Google地圖、Google語音辨識與教學內容後台題庫管理等許多新興技術，是一套適合國中、小學生自主學習的教學軟體，老師可用在補充教材、引導教學、戶外教學及踏查，突破教學場域的限制，讓教學方式更多元，學生透過新興科技輔助學習，提升學習熱忱與成效。

基隆市長林右昌說，在智慧教育的領域，基隆市絕對是全台前三名的縣市，在很多地方都是全國第一，有機會的話也可以推展到其他縣市，作為推動智慧教育的標竿。基隆市推動智慧教育的成果可說有目共睹，甚至可供其他縣市取經。

陳素芬表示，「鄉基寶MR」中有6隻可愛的海洋守護獸，學生可透過平板或手機等行動裝置體驗豐富的混合實境課程，守護獸將陪伴學生進行聆聽、閱讀及口說等教學互動，學生也可透過點擊與口說、發音，進行立即性辨識回饋；答題完畢後，除了可以獲得獎勵，還可以和守護獸照相、錄影互動，再上傳至Facebook、Instagram等社群媒體，與朋友們分享。

另外，「鄉基寶MR」也提供教師派發學習任務之功能，教師們可根據教學目標及學生程度等編輯教材與題庫，作為行動學習的最佳輔助工具；「鄉基寶MR」同時具備記錄與分析學生學習歷程之功能，教師可透過平台掌握每一位學生的學習進度，進一步規劃加深加廣或補強性課程，提升教學成效。