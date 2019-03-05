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綠博20周年推預售票 林姿妙粉墨登場上陣拍片宣傳

2019-03-05 16:26聯合報 記者江婉儀╱即時報導

宜蘭縣政府舉辦綠色博覽會進入第20年，今年以「綠。遊」為主題，在四大超商可購買今年特別推出的「宜蘭雙博、雙園預購套票」，為了推廣預購套票，宜蘭縣長林姿妙今天拍攝購票宣傳影片，邀請全台的民眾大家一起來綠博。

宜蘭縣政府今年推出宜蘭雙博、雙園預購套票，讓有意前來綠色博覽會及宜蘭一遊的民眾可以提早規畫行程，另外在綠博官網上，也有販售綠博門票，最低享有6折優惠，多次入園票則享有8折優惠，民眾只需帶著手機掃描條碼就可快速入園，輕鬆又便利。

農業處長康立和表示，今年綠博從3月30日到5月12日，為期44天，2019宜蘭綠色博覽會以「綠。遊」為主題，以綠色生活作為出發點，在冬山河生態綠洲舉辦，設有兩大展區、十大展館，內容有綠色觀光遊程、互動體驗裝置等等，讓民眾體驗綠色生活。

康立和說，即日起至3月29日，只要購買宜蘭雙博預購套票，即享五折優惠，只要100元(原價200元)就可以暢遊綠色博覽會以及蘭陽博物館；另外，今年獨家販售的雙園體驗預售套票，內含綠色博覽會及國立傳統藝術中心門票，再加值提供傳藝文化園區特色手作DIY體驗券，含括17種不同的體驗課程，傳統捏麵人、製作原木杯墊等豐富手作課程，即日起預購優惠只要250元(原價400元)。

宜蘭縣長林姿妙表示，今年的綠博快開始，今年的主題是綠遊，現場有許多裝置藝術及豐富的表演，從今天開始，四大超商都已經開始預售套票，預售期間都有打折，歡迎全台的民眾大家一起來綠博，也在宜蘭體會好山、好水、好人情，還有好藝術。

宜蘭縣長林姿妙操作超商購票機。記者江婉儀／攝影
宜蘭縣長林姿妙操作超商購票機。記者江婉儀／攝影
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今年是綠色博覽會舉辦第20周年，宜蘭縣政府推出綠色博覽會套票，民眾即日起到3月9...
今年是綠色博覽會舉辦第20周年，宜蘭縣政府推出綠色博覽會套票，民眾即日起到3月9日，可在四大超商購買宜蘭雙博、雙園預購套票。記者江婉儀／攝影
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綠色博覽會林姿妙超商

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