宜蘭四大軌道建設 呂國華：鐵路高架如推不動其他都別談！

2019-03-05 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭交通建設成了立委選舉前的暖身戰，已宣布參選立委的前縣長呂國華，羅列目前有被討論的4大軌道建設，其中鐵路就地高架，所牽涉的土地徵收及問題最小、最單純，如果鐵路高架化這項交通建設推不動的話，其他更不必談了。

呂國華說，目前大家關心對外交通四大建設計畫，第一是鐵路高架化，目前可行性評估被交通部退回縣府，其次是爭取中的北宜直線鐵路，另外還有大家討論的高鐵延伸宜蘭、捷運系統延伸到宜蘭，其中以鐵路高化架對宜蘭人最迫切、也最容易實現 。

他在參選立委的接地氣辦公室，錄製一支4分多鐘宣傳帶說明鐵路高架化的好處，有助於東西發展平衡、避免平交道阻塞與意外事故，而且由於是就地高架，不會牽涉到土地徵收與補助問題，是宜蘭人關心的四大交通建設中，最容易推動建設、也最單純，如果鐵路高架建設不能推動的話，其他就更加不可能做，不必講了。