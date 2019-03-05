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台東池上小農獨闖香港 搶下白米出口訂單

2019-03-05 14:26中央社 台東縣5日電

台東池上青農魏瑞廷利用二二八連續假期獨闖香港，成功搶下4公噸白米出口香港訂單。中...
台東池上青農魏瑞廷利用二二八連續假期獨闖香港，成功搶下4公噸白米出口香港訂單。中央社
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台東池上青農魏瑞廷利用二二八連續假期獨闖香港，和當地青農交換栽種「醜美人」稻米心得，也成功搶下4公噸白米出口香港訂單。

「網路的功能真的很強」，今天凌晨剛從香港回到台東池上的青農魏瑞廷，早上起床後立即趕到田裡忙農務。他說，透過網路行銷讓他的稻米在香港走紅。

魏瑞廷利用二二八連續假期隻身到香港，拜訪聖石投資股份有限公司，成功簽下4公噸的出口米訂單，同時也簽下3年代理商合約，第一批米預計6月在香港上市試水溫。

魏瑞廷表示，這次收穫宣示著青農也能靠著「新零售」概念走出一條新出路。也就是透過網路行銷，以及區塊鏈導入稻米產業的新思維，讓池上米登上世界舞台。

魏瑞廷表示，聖石投資董事長廖永棋就是透過網路觀察及市場查訪，對他的「池上禾穀坊–米之谷」很有興趣，過年前透過朋友安排親自到他的稻田觀摩，並希望能有合作機會。剛好二二八連續假期有香港青農邀約交換種稻心得，他於是利用這機會親自到香港拜訪廖永棋，談成這筆訂單。

魏瑞廷表示，香港稻米屬管制配額，因此要輸入必須先取得當地政府核發配額。過去香港地區大多是以泰國米為輸入大宗，但近幾年台灣陸續也有著名大廠輸入進口，但小農自由品牌輸入香港算是第一位。

除了搶下白米訂單外，魏瑞廷此行特地前往香港著名歐羅有機生態農場及新界有種米八鄉小隊傳授青農栽種「醜美人」稻米（高雄139號品種稻米）技術，將數10年栽種醜美人心得，以不藏私方式作國際傳承。

魏瑞廷說，他獨愛醜美人，除口感特別外，也希望藉由栽種保留過去醜美人曾是進貢日本天皇的這段歷史。期望有一天在香港青農努力下，香港人能吃到產自香港的稻米。

另外，魏瑞廷也和當地青農分享他利用老鷹風箏等友善方式驅趕野生鳥禽危害作物的心得。

香港青農稻米

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