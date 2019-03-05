親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

憂棄保？吳子嘉公布民調 謝龍介道出臉色鐵青原因

台灣行人欲斷魂：借鏡日本的「交通戰爭」與道路交通法

超可愛限定版小雞雨衣送你 雨天來基隆玩有驚喜

2019-03-05 13:36聯合報 記者游明煌╱即時報導

下雨天不適合出遊？那可不，下雨天來到美麗的雨都基隆，往往有不同的景緻，除了到借問站喝咖啡看海景、採買特色伴手禮或者搭台灣好行到正濱彩色屋拍張雨中浪漫美照當網美外，不要錯過雨天限定版小雞造型雨衣。基隆市政府8日起，推出雨天限定版小雞造型雨衣，僅限雨天才贈送，要帶給遊客限定的驚喜。

市長林右昌今天在市務會議後記者會說，這是基隆下雨的禮物，下雨對基隆不再是負面的印象，而是正面的效應，小朋友穿上小雞雨衣，非常的可愛。

基隆市政府交旅處長李綱說，東京迪士尼有雨天限定遊行，基隆也有雨天限定活動，基隆市政府結合東、西岸旅遊服務中心及15處借問站，自3月8日起推出「基隆雨天限定」行銷活動，只要在雨天使用台灣好行龍宮尋寶線套票或至本市各借問站消費滿500元以上或集滿活動戳章，就可以免費兌換雨天限定小雞造型雨衣1件，限量1200件，只送不賣、送完為止。

李綱表示，兌換方式有三種，一是購買台灣好行龍宮尋寶線套票，於雨天至本市東、西岸旅遊服務中心，二是雨天至基隆各借問站消費滿500元（若借問站為飯店業者需為住宿消費），三是活動期間於一周內集滿基隆3家借問站活動戳章，且於任一家借問站消費不限金額。以上皆需穿著小雞造型雨衣拍照並分享至個人臉書或IG，即可兌換。

台灣好行龍宮尋寶線套票資訊

基隆借問站資訊，包括原住民文化會館、新鱻貨、金明昌休閒農場、暖暖小館、私人島嶼、泉利米香、藍媽媽海藻食品行、苓蘭生態農園、蔡技食品、漁品軒有限公司、小市場咖啡、虎仔山休閒咖啡館、長榮桂冠酒店、陽明海洋文化藝術館、食之飴等。

基隆市政府8日起，推出雨天限定版小雞造型雨衣，僅限雨天才贈送，要帶給遊客限定的驚...
基隆市政府8日起，推出雨天限定版小雞造型雨衣，僅限雨天才贈送，要帶給遊客限定的驚喜。記者游明煌／攝影
分享
基隆市政府8日起，推出雨天限定版小雞造型雨衣，僅限雨天才贈送，要帶給遊客限定的驚...
基隆市政府8日起，推出雨天限定版小雞造型雨衣，僅限雨天才贈送，要帶給遊客限定的驚喜。記者游明煌／攝影
分享
基隆市政府8日起，推出雨天限定版小雞造型雨衣，僅限雨天才贈送，要帶給遊客限定的驚...
基隆市政府8日起，推出雨天限定版小雞造型雨衣，僅限雨天才贈送，要帶給遊客限定的驚喜。記者游明煌／攝影
分享
基隆市政府8日起，推出雨天限定版小雞造型雨衣，僅限雨天才贈送，要帶給遊客限定的驚...
基隆市政府8日起，推出雨天限定版小雞造型雨衣，僅限雨天才贈送，要帶給遊客限定的驚喜。記者游明煌／攝影
分享
基隆市政府8日起，推出雨天限定版小雞造型雨衣，僅限雨天才贈送，要帶給遊客限定的驚...
基隆市政府8日起，推出雨天限定版小雞造型雨衣，僅限雨天才贈送，要帶給遊客限定的驚喜。記者游明煌／攝影
分享

基隆台灣好行咖啡館

相關新聞

基隆這位市議員很會跑 曾是60公尺金牌選手

2019-03-05 10:44

銜接中央育兒津貼…花蓮幼兒園補助 申請到下月15日

2019-03-04 23:16

防颱大作戰 東縣太平溪、太麻里溪清疏

2019-03-04 23:15

明華園鐵粉從對岸追劇到台灣 佛大首場藝術季演出爆棚

2019-03-04 20:52

花蓮市每學期5000元幼兒津貼將停！欲申請家長腳步要快

2019-03-04 17:54

土地公春遊羅東 限量存錢筒公仔送完為止

2019-03-04 12:10

北北基文化合作平台啟動 雙北街頭藝人可至基隆演出

2019-03-04 10:58

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

防害蟲收購荔枝椿象卵片 埔鹽鄉有人1600元輕鬆入袋

2019-03-04 18:48

彰化放棄辦台灣燈會 網民開罵議員也不滿

2019-03-04 19:39

「我不怕苦 只怕賺不到錢」 8年級藕農說出務農心情

2019-03-05 07:55

影╱台灣阿嬤太強了 2人打破疊杯世界紀錄

2019-03-04 16:39

放棄辦台灣燈會 彰化縣長王惠美：考量時間財政問題

2019-03-04 15:51

今晚起大新竹地區一階段限水 竹市府呼籲共體時艱

2019-03-04 17:59

燈會才閉幕凌晨即撤燈 復原大鵬灣舊觀約花一周

2019-03-04 17:55

花蓮市每學期5000元幼兒津貼將停！欲申請家長腳步要快

2019-03-04 17:54

高雄率全台之先辦滿月趴 觀光局長犧牲色相扮狼

2019-03-04 21:38

Intel無人機秀太紅 可望明年屏東再表演

2019-03-04 17:29

養牛種菜的學生才華被激發 虎農首場藝展驚艷全場

2019-03-04 20:05

台南善化草莓園遭「暖冬與韓流」夾擊？ 遊客暴減一半

2019-03-04 16:02

新雙龍景觀吊橋動工中 全國最長跨行人橋夏天可完工

2019-03-04 15:51

玉山星空音樂會生變 馬彼得：今年不玩了

2019-03-04 15:17

92歲阿嬤競技疊杯破世界紀錄 可惜遭判失格

2019-03-04 22:14

南美館獲3000萬畫作捐贈 他透漏捐贈原因

2019-03-04 15:48

西部復礦首起案例今二階環評 關西居民齊反對

2019-03-04 15:54

減煤拆機組電力缺口大？ 中市府：台中人用肺發電不公平

2019-03-04 16:41

明華園鐵粉從對岸追劇到台灣 佛大首場藝術季演出爆棚

2019-03-04 20:52

放棄辦台灣燈會 王惠美：時間太趕

2019-03-04 23:38

一次看完200多種蘭花新品種 買家心動了

2019-03-04 16:45

首度施政報告 王惠美：鐵路高架化爭取中央補助執行

2019-03-04 17:54

基隆這位市議員很會跑 曾是60公尺金牌選手

2019-03-05 10:44

財務長轉農夫7年圓夢 國產有機無花果生鮮上市

2019-03-05 09:52

雲林家扶發起捐豬興學 豬年開春就忙著「殺豬」助學

2019-03-04 17:55

車床技工拚到木材行老闆 他感恩一路有貴人相助

2019-03-05 10:07

淡水步道惡臭飄散 新北市議員會勘要清汙泥解決

2019-03-04 20:27

中火室內煤倉工程嚴重落後 中市府開罰30萬限期改善

2019-03-04 14:36

立院內政委員會考察竹縣 楊文科為三大開發案請命

2019-03-04 20:03

台中花博權利金爭議 中市府與AIPH達成共識

2019-03-04 19:38

別怕錯過台灣燈會 6款燈飾留在屏東

2019-03-04 14:06

三峽國光段社會住宅上梁 實品屋首次曝光

2019-03-04 14:57

打8折！一起到台南善化採草莓

2019-03-04 23:32

超可愛限定版小雞雨衣送你 雨天來基隆玩有驚喜

2019-03-05 13:36

人氣暴漲 潘孟安：回歸日常生活吧

2019-03-04 23:21

芭比娃娃60歲了 你知道她在泰山誕生嗎？

2019-03-05 12:33

寶山與竹科交界被丟廢電線 清潔隊：銅線已被拉出變賣

2019-03-05 12:12

老機車報廢不必跑監理所 執行署台北分署幫你辦

2019-03-05 11:22

淡海輕軌收費滿月 查票漏刷佔比低

2019-03-04 20:26

「五股－北門捷運站」跳蛙公車 今開通

2019-03-04 19:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top