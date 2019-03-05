超可愛限定版小雞雨衣送你 雨天來基隆玩有驚喜

2019-03-05 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



下雨天不適合出遊？那可不，下雨天來到美麗的雨都基隆，往往有不同的景緻，除了到借問站喝咖啡看海景、採買特色伴手禮或者搭台灣好行到正濱彩色屋拍張雨中浪漫美照當網美外，不要錯過雨天限定版小雞造型雨衣。基隆市政府8日起，推出雨天限定版小雞造型雨衣，僅限雨天才贈送，要帶給遊客限定的驚喜。

市長林右昌今天在市務會議後記者會說，這是基隆下雨的禮物，下雨對基隆不再是負面的印象，而是正面的效應，小朋友穿上小雞雨衣，非常的可愛。

基隆市政府交旅處長李綱說，東京迪士尼有雨天限定遊行，基隆也有雨天限定活動，基隆市政府結合東、西岸旅遊服務中心及15處借問站，自3月8日起推出「基隆雨天限定」行銷活動，只要在雨天使用台灣好行龍宮尋寶線套票或至本市各借問站消費滿500元以上或集滿活動戳章，就可以免費兌換雨天限定小雞造型雨衣1件，限量1200件，只送不賣、送完為止。

李綱表示，兌換方式有三種，一是購買台灣好行龍宮尋寶線套票，於雨天至本市東、西岸旅遊服務中心，二是雨天至基隆各借問站消費滿500元（若借問站為飯店業者需為住宿消費），三是活動期間於一周內集滿基隆3家借問站活動戳章，且於任一家借問站消費不限金額。以上皆需穿著小雞造型雨衣拍照並分享至個人臉書或IG，即可兌換。

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