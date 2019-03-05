基隆這位市議員很會跑 曾是60公尺金牌選手

2019-03-05 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市中小學聯合運動會，昨天下午在市立體育館舉行開幕式，市長林右昌期勉來自全市各校1303名運動健兒，拿出拚搏精神，創下佳績。市議員童子瑋看到運動員進場很激動，他說，他曾經是掌旗手，小六時拿過全市60公尺短跑金牌，這場景太熟悉了，好想再下場走走看。

市長林右昌致詞時說，基隆市去年在中小學運動會是成績最好的一年，在全國小學運動會勇奪30年來第一次金牌，另外在全國中等學校運動會，得到最近三年來最佳成績，獲得兩面金牌、兩面銀牌和四面銅牌。

市府教育處籌設300萬經費，去年首次推動亮點計畫，提供參加全國競賽選手們訓練之用，這對各校教練及參賽同學，是最大的一個鼓勵；本市現在得到獎牌的獎金，也已比照雙北，條件一點不輸人。

多名市議員到場為選手加油打氣，童子瑋格外激動，他說，他小六時曾代表學校參加市運會，他是掌旗手，那時進場歡呼聲滿大的，今天坐在觀禮席，好想再下去走走看，他小六拿過全市運60公尺短跑個人競賽金牌，這是非常美好的回憶，後來因為課業壓力，上了國中就沒再跑了。

他說，林市長投入不少資源在學校運動上，去年銘傳國中拿下全國藍球乙組的第二名，這是歷史上的第一次，他有到現場加油，他建議市府可以再投資更多資源在基隆市的各項體育項目，把基隆的運動提高到更高檔次，運動對每個人的健康和精神都有很正面的影響，值得好好推廣。