明華園鐵粉從對岸追劇到台灣 佛大首場藝術季演出爆棚

2019-03-04 20:52 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



明華園歌仔戲魅力無法擋，佛光大學舉辦韶光花影2019藝術季，首場演出邀請歌仔戲天團「明華園戲劇總團」在懷恩館開演，不但縣長、鄉長都來了，連對岸中國大陸的鐵粉也跟著追劇到宜蘭，小名「了了」的女孩說，他特別請假前來會偶像，來台期間的每場明華園演出都不錯過。

佛光大學書院型校園以美麗出名，尤其入夜後可俯瞰蘭陽平原燈火，經常吸引遊客上山賞景。由佛大創意暨科技學院規劃的「韶光花影2019佛大藝術季」系列首場演出，邀請明華園戲劇總團當家小生孫翠鳳、青年軍軍團陳昭賢、當家小旦鄭雅升、丑角陳勝在及明華園戲劇家族，聯合演出「人生悲歡─乘願再來」，吸引1千多人到場看戲，會場座無虛席。

就連中國大陸的鐵粉也追劇到宜蘭，一早排隊等候入場。來自福建的林豔說，從小就是孫翠鳳的戲迷，2016年明華園到福建演出，看到偶像時興奮尖叫，之後就會抽空來台欣賞孫翠鳳老師的演出，明華園前天在宜蘭頭城鎮演出、昨晚在佛光大學演出，她都一路追隨，超開心的，而且也因為追劇跟明華園熟識，大家都叫她小名「了了」。