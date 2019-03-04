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明華園鐵粉從對岸追劇到台灣 佛大首場藝術季演出爆棚

2019-03-04 20:52聯合報 記者戴永華╱即時報導

明華園歌仔戲魅力無法擋，佛光大學舉辦韶光花影2019藝術季，首場演出邀請歌仔戲天團「明華園戲劇總團」在懷恩館開演，不但縣長、鄉長都來了，連對岸中國大陸的鐵粉也跟著追劇到宜蘭，小名「了了」的女孩說，他特別請假前來會偶像，來台期間的每場明華園演出都不錯過。

佛光大學書院型校園以美麗出名，尤其入夜後可俯瞰蘭陽平原燈火，經常吸引遊客上山賞景。由佛大創意暨科技學院規劃的「韶光花影2019佛大藝術季」系列首場演出，邀請明華園戲劇總團當家小生孫翠鳳、青年軍軍團陳昭賢、當家小旦鄭雅升、丑角陳勝在及明華園戲劇家族，聯合演出「人生悲歡─乘願再來」，吸引1千多人到場看戲，會場座無虛席。

就連中國大陸的鐵粉也追劇到宜蘭，一早排隊等候入場。來自福建的林豔說，從小就是孫翠鳳的戲迷，2016年明華園到福建演出，看到偶像時興奮尖叫，之後就會抽空來台欣賞孫翠鳳老師的演出，明華園前天在宜蘭頭城鎮演出、昨晚在佛光大學演出，她都一路追隨，超開心的，而且也因為追劇跟明華園熟識，大家都叫她小名「了了」。

佛光大學校長楊朝祥表示，感謝明華園戲劇總團把最頂級的戲劇老師及工作人員帶到佛光大學，讓佛大師生及民眾一同感受國際級的藝術響宴，今年是第二屆藝術季系列活動，近日還會安排小提琴家蘇顯達、阿卡貝拉團體、鋼琴家等表演，詳細活動時間上佛大官網查詢。

佛光大學韶光花影2019藝術季，首場演出邀請歌仔戲天團「明華園戲劇總團」開演，縣...
佛光大學韶光花影2019藝術季，首場演出邀請歌仔戲天團「明華園戲劇總團」開演，縣長、鄉長都來了。圖/佛光大學提供
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明華園歌仔戲的魅力無法擋，連對岸的鐵粉「了了」(左二)也追劇到台灣，見到偶像，超...
明華園歌仔戲的魅力無法擋，連對岸的鐵粉「了了」(左二)也追劇到台灣，見到偶像，超開心的。圖/佛光大學提供
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明華園歌仔戲的魅力無法擋，佛光大學首場藝術季演出精彩，會場爆滿。圖/佛光大學提供
明華園歌仔戲的魅力無法擋，佛光大學首場藝術季演出精彩，會場爆滿。圖/佛光大學提供
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佛光大學「韶光花影2019佛大藝術季」系列的首場演出精彩，座無虛席。圖/佛光大學...
佛光大學「韶光花影2019佛大藝術季」系列的首場演出精彩，座無虛席。圖/佛光大學提供
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明華園佛光大學福建

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