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花蓮市每學期5000元幼兒津貼將停！欲申請家長腳步要快

2019-03-04 17:54聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

中央今年8月起將實施托育新制育兒津貼，針對過去已自訂幼兒津貼的地方政府，要求重複部分訂出落日規定與銜接規畫，力求中央、地方同調；花蓮市公所去年補助2至4歲幼童、每學期5000元幼兒津貼，公所昨宣布，因應中央政策，下月15日後不再受理。

花蓮市公所指出，去年9月開始實施幼兒就讀幼兒園補助計畫，針對幼童父、母親或法定代理人其中一人，只要設籍花蓮市達半年以上，且幼童就讀花蓮縣合法立案幼兒園，就有資格申請補助，這項計畫至去年底共受理568件，核定560件，核撥280萬元，經費皆由公所自行支付。

公所表示，即日起仍可申請，時間至下月15日截止，符合申請資格家長，可攜帶當學期繳費證明等相關資料，到公所社勞課辦理，詳情可到公所官網查詢。

公所指出，中央去年12月修正育兒津貼補助，辦理公、私立幼兒園輔導作業原則，明訂各地方縣市若未在去年底前，就2歲以上幼童就學補助、托育育兒津貼重複或請領規定，訂定落日規定與銜接規畫，將扣減相關經費補助比率。對此，花蓮市長魏嘉賢說，將全力配合，未來仍打造優質幼教學習環境。 

中央自108學年度起，針對家庭綜所稅未達20%、以及未領取育嬰津貼，加上幼童未就讀公立幼兒園、準公共化幼兒園的家長，補助家長每月2500元，幼童年齡為2至6歲

花蓮縣府今年才祭出新補助計畫，上月起將原補助4至6歲幼童的幼兒教育卷，向下延伸2到6歲，意即每位2到6歲的花蓮幼童，若就讀未加入準公共化私立幼兒園，每學期享有1萬5000元幼兒教育券補助。

為配合中央今年8月將實施的托育新制育兒津貼，花蓮市公所去年針對2至4歲幼童、每學...
為配合中央今年8月將實施的托育新制育兒津貼，花蓮市公所去年針對2至4歲幼童、每學期5000元的幼童補助，下月15日後不再受理。圖／公所提供
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為配合中央今年8月將實施的托育新制育兒津貼，花蓮市公所去年針對2至4歲幼童、每學...
為配合中央今年8月將實施的托育新制育兒津貼，花蓮市公所去年針對2至4歲幼童、每學期5000元的幼童補助，下月15日後不再受理。圖／公所提供
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幼兒園育兒津貼托育

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