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花蓮智慧教育中心啟用 多項3D技術供體驗

2019-03-04 16:28聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

位於花蓮縣教育處二樓的花蓮智慧教育中心，歷時半年打造，今天揭牌啟用，中心內提供多項新興科技設備，例如3D印表機、雷切機、CNC切割機等，未來將作為縣內各國中、小學童科技教育學習場地，也致力培育種子導師，盼將科技教育向下扎根。

花蓮縣教育網路中心主任、銅蘭國小校長許壽亮說，108學年度國中課綱新增了科技領域課程，包括生活科技、資訊科技等；生活科技例如雷切技術，將木頭切成文創商品；資訊科技例如程式語言，就像3D列印機，而智慧教育中心就是一處科技示範點，讓學童到此處研習科技課程，每天皆有駐點人員提供服務。

花蓮智慧教育中心由縣府教育處教育網路中心辦理，許壽亮表示，106年開始執行科技扎根計畫，透過花東基金補助3年1400萬經費，經費將繼續用來拓展中心軟、硬體設備，目前成員有18人。

中心規畫教學活動區、體驗DIY工具區、開放式小型會議空間、自造者成果展示區及AR／VR體驗區，例如3D列印手錶、RFID無人飲料機、3D筆體驗、造型自走車、虛擬實境眼鏡等技術；未來，中心還會辦理多項大型科技賽事，如縱谷翱翔全國無人機競賽、東區科技創客教育觀摩賽等。

今天劉姓國小妹妹使用悠遊卡、在無人飲料機買了一杯檸檬紅茶給縣長徐榛蔚，劉姓妹妹說，這個機器利用氣壓原理做出飲料，完全不需人力。徐榛蔚表示，盼縣內教師善用智慧教育中心，進行專業增能，點燃學童對科技教育學習動機，也引導更多具有科技天賦的學童投入。

花蓮縣長徐榛蔚（中）今天出席花蓮智慧教育中心揭牌典禮。記者蔡翼謙／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（中）今天出席花蓮智慧教育中心揭牌典禮。記者蔡翼謙／攝影
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花蓮智慧教育中心今天揭牌啟用。記者蔡翼謙／攝影
花蓮智慧教育中心今天揭牌啟用。記者蔡翼謙／攝影
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徐榛蔚

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