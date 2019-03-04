中央地方育兒津貼銜接 花蓮市幼兒園補助落幕

2019-03-04 16:24 中央社 花蓮縣4日電



為配合中央與地方育兒津貼銜接整合，花蓮市公所今天公布「幼兒園補助計畫」落日，花蓮市的幼兒補助方案在這學期辦理後落幕，4月15日以後不再受理申請。

政府將自今年8月開始實施托育新制育兒津貼，但地方政府過去自訂幼兒津貼，針對重複的部份，教育部要求各縣市政府訂出落日規定與銜接規劃。

花蓮市公所去年針對2到4歲的幼兒，推出「幼兒園補助計畫」，只要父母或監護人一方及幼兒設籍花蓮市，每人每學期就讀合法公私幼，皆可申請補助最高新台幣5000元，至今已核定560件。

花蓮市長魏嘉賢表示，教育部國教署去年12月下旬修正補助，明定各縣市於今年7月31日前，若未就2歲以上就學補助及托育育兒津貼重複或請領規定，訂定落日規定與銜接規劃，將扣減相關經費補助比率。

魏嘉賢說，為配合中央，市公所的花蓮市「幼兒園補助計畫」方案在4月15日以後不再受理。

有幼兒家庭將另尋其他補助，如花蓮縣政府為銜接托育新制，自107學年度第2學期即108年2月1日起，將幼兒免學費補助由原4至6歲向下延伸至2歲幼兒，即2至6歲就讀未加入準公共化私立幼兒園者，每人每學期補助1萬5000元的「幼兒教育券」。

此外，中央全面推行少子女化補助政策，自108學年度起，凡家庭綜所稅未達20%，幼兒家長未領取育嬰津貼且幼兒未就讀公立幼兒園及準公共化幼兒園者，每位2至6歲幼兒，由中央補助家長每月2500元。