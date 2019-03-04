親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
228連假哪裡玩
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

教室裡的頭蓋骨是誰？日本學校「真實人骨模型」事件

土地公春遊羅東 限量存錢筒公仔送完為止

2019-03-04 12:10聯合報 記者江婉儀╱即時報導

活動當天會發送限量土地公存錢筒公仔。記者江婉儀／攝影
活動當天會發送限量土地公存錢筒公仔。記者江婉儀／攝影
分享
土地公勸人行善的文化，以及人民生活禍福與土地公息息相關，羅東鎮公所承續往年盛況，與中山公園福德廟繼續合辦『土地公春遊羅東』祈福活動，希望民眾在了解土地公文化時，也參加扶轎隊伍，跟土地公一起繞羅東，來羅東走走，還可以拿到限量的護佑羅東土地公存錢筒公仔，參與民眾可在活動時領取，數量有限發完為止。

羅東鎮公所今年將在3月9日舉辦春遊活動，羅東鎮公所邀請民眾帶著自家土地公一起春遊，隊伍由鎮長吳秋齡、代表會主席李錫欽、福德廟主委林浡鴻等人扶轎，從羅東中山公園土地公廟開始出發，路程經過興東路(往北)、中正北路(往林場方向)、中正路、中正南路、右轉興東南路，再從興東路回到羅東中山公園土地公廟，路程約計5公里，中途發放礦泉水、毛巾、手提袋及紀念品。

遊行結束回到中山公園廣場，土地公廟準備平安粥供民眾享用，祈望民眾能平安順心，身體安康，也能感受土地公守護羅東的心意，本次春遊活動紀念品為護佑羅東土地公存錢筒公仔，希望得到土地公整年保佑的民眾，可在活動時索取，數量有限發完為止。

羅東鎮長吳秋齡說，今年土地公生日在3月8日，羅東福德正神廟與鎮公所每一年都有舉辦土地公繞羅東鎮，希望土地公保佑所有的鄉親平安順遂，活動當天歡迎鄉親父老一同參加，將家裡的土地公請出來，一起來繞羅東鎮，了解福德正神的文化，也藉由活動來羅東走走，有一個健康快樂的假日，希望大家一起來共襄盛舉這樁羅東鎮的大事。

羅東鎮公所與中山公園福德廟將在3月6日舉辦『土地公春遊羅東』祈福活動，希望民眾在...
羅東鎮公所與中山公園福德廟將在3月6日舉辦『土地公春遊羅東』祈福活動，希望民眾在了解土地公文化時，也參加扶轎隊伍，跟土地公一起繞羅東，來羅東走走。記者江婉儀／攝影
分享
羅東鎮公所與中山公園福德廟將在3月6日舉辦『土地公春遊羅東』祈福活動，希望民眾在...
羅東鎮公所與中山公園福德廟將在3月6日舉辦『土地公春遊羅東』祈福活動，希望民眾在了解土地公文化時，也參加扶轎隊伍，跟土地公一起繞羅東，來羅東走走。記者江婉儀／攝影
分享

羅東土地公

相關新聞

北北基文化合作平台啟動 雙北街頭藝人可至基隆演出

2019-03-04 10:58

饒慶鈴視察台東車站旅服中心

2019-03-03 23:48

花蓮再辦電競賽 即日起報名

2019-03-03 23:40

農委會：將推台東水產養殖專區

2019-03-03 23:32

影／空拍機起飛監控花蓮交通 228觀光數遠遜農曆春節

2019-03-03 23:15

基隆胭脂蝦 王品新菜單

2019-03-03 23:00

鼎泰豐進劍蝦了 基隆胭脂蝦也打進王品

2019-03-03 22:23

才2個多月宜蘭死亡車禍比去年增1倍 原因竟是酒駕

2019-03-03 20:41

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

阿公喪妻後5年足不出戶 這次願逛台灣燈會原因催淚

2019-03-03 16:18

宜蘭清水地熱連假遊客大爆棚 網友分析原因超中肯

2019-03-04 07:37

影／嘉義下雨了！網友縮時攝影 展現風起雲湧

2019-03-03 16:15

錯過屏東台灣燈會別哭！6款美燈仍將佇立國境之南

2019-03-04 08:50

高市府4天火速剷平自立陸橋 316續拆大順陸橋

2019-03-03 20:10

屏東大鵬灣燈會畫下句點 2020台中主辦要再創榮景

2019-03-03 15:28

新竹降雨不如預期 明起將採取第一階段減壓供水

2019-03-03 16:23

影／水果外交 阿蓮蓮霧、大樹鳳梨30貨櫃今天登陸

2019-03-03 19:12

舊垃圾場兩樣情 頭份這邊悶燒銅鑼後龍變景點

2019-03-03 13:55

台南小西門城遷回引討論 事實上這些古蹟都不在原址

2019-03-03 19:42

台南市興建單軌捷運？ 專家認有3缺點

2019-03-03 19:36

2019台灣燈會完美閉幕 台中市接棒2020

2019-03-03 23:06

日月潭水位降3公尺 拉魯島階梯都露出來了

2019-03-03 20:49

影／荒廢的十三層遺址 要打造成世界級光雕藝術

2019-03-03 19:09

新北樹林東昇共融式遊戲主題公園 成功範例將推廣

2019-03-03 18:15

想省錢停車格占一半 結果駕駛損失更慘重

2019-03-03 15:24

鼎泰豐進劍蝦了 基隆胭脂蝦也打進王品

2019-03-03 22:23

韓流後生意爆棚遭檢舉？郭家肉粽：8月起開發票

2019-03-04 11:05

督工樹林生命紀念館 侯友宜要求須符合民眾需求

2019-03-03 18:14

影／麗寶賽車場被居民包圍 要求噪音改善完再營運

2019-03-03 16:18

台灣燈會閉幕日吸引152萬 民眾齊喊「我屏東我驕傲」

2019-03-03 23:48

宣傳爬山好處多 柯P：北市路跑只會吸PM2.5

2019-03-03 13:34

影／空拍機起飛監控花蓮交通 228觀光數遠遜農曆春節

2019-03-03 23:15

雲林縣府前賣仿土雞每隻250元 1600隻2天銷售一空

2019-03-03 14:33

新北搶放話！林佳龍交手侯友宜 臉書釐清衝浪基地共識

2019-03-03 23:27

侯友宜推水湳洞夜間光雕 構想獲林佳龍支持

2019-03-03 19:08

影／雪山369山莊下雪10多分鐘 山友好興奮

2019-03-03 20:10

228假期結束為候補機位 有人選擇睡在機場

2019-03-03 22:47

騎完雙城今爬山體力超鐵 柯P笑：我是有病繼續做

2019-03-03 13:57

阿里山賞花出現「白牌車」 監理所攔查開罰

2019-03-04 09:11

月津港燈節今夜落幕 70萬遊客再創新高璀璨收場

2019-03-03 20:45

不只是高年級實習生 67歲造船資深工程師轉型企業顧問

2019-03-03 20:47

櫻花開後 杉林溪上萬株牡丹接檔

2019-03-03 14:52

陳滄江競選總部成立 500位鄉親冒雨相挺

2019-03-03 15:17

玉荷包災情慘 專家建議「紅花」可以這樣處理

2019-03-03 16:23

林智堅為2021年燈會取經 參觀台灣玻璃館

2019-03-03 20:09

超夯打卡活動 台南漁光島藝術節又要來了！

2019-03-03 13:36

韓國瑜休養身體 佛光山祈福法會副市長代祈福

2019-03-03 17:34

把握最後機會！新北燈會今閉幕 延長到晚間11點熄燈

2019-03-03 12:50

高雄市觀光局又出新招 旗津辦「滿月趴」

2019-03-04 11:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top