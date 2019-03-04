土地公春遊羅東 限量存錢筒公仔送完為止

2019-03-04 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



活動當天會發送限量土地公存錢筒公仔。記者江婉儀／攝影 分享 facebook 土地公勸人行善的文化，以及人民生活禍福與土地公息息相關，羅東鎮公所承續往年盛況，與中山公園福德廟繼續合辦『土地公春遊羅東』祈福活動，希望民眾在了解土地公文化時，也參加扶轎隊伍，跟土地公一起繞羅東，來羅東走走，還可以拿到限量的護佑羅東土地公存錢筒公仔，參與民眾可在活動時領取，數量有限發完為止。

羅東鎮公所今年將在3月9日舉辦春遊活動，羅東鎮公所邀請民眾帶著自家土地公一起春遊，隊伍由鎮長吳秋齡、代表會主席李錫欽、福德廟主委林浡鴻等人扶轎，從羅東中山公園土地公廟開始出發，路程經過興東路(往北)、中正北路(往林場方向)、中正路、中正南路、右轉興東南路，再從興東路回到羅東中山公園土地公廟，路程約計5公里，中途發放礦泉水、毛巾、手提袋及紀念品。

遊行結束回到中山公園廣場，土地公廟準備平安粥供民眾享用，祈望民眾能平安順心，身體安康，也能感受土地公守護羅東的心意，本次春遊活動紀念品為護佑羅東土地公存錢筒公仔，希望得到土地公整年保佑的民眾，可在活動時索取，數量有限發完為止。