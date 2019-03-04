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神威不再…蔡政府把「國家隊」變成了豬隊友

文字直播／林書豪先發首節失準僅1分 暴龍19:24落後

宜蘭這景點連假遊客排隊大爆棚 網友分析原因超中肯

2019-03-04 07:37聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭整修重新開放的清水地熱風景區，每遇連假遊客大排長龍，等候入園車陣長達2、3公里，小小景點為何吸引人？網友留言大讚，這裡不收門票、溫水泡腳不用錢，設施完善、無限定外帶食物入園烹煮，租裝盛煮食的竹簍也不過20元，「親民」銅板價就能有吃有玩，難怪男女老少都喜歡。

清水地熱依山傍水，位於宜蘭大同鄉與三星鄉交界，靠近山區，原本是長達數十年老字號的風景據點，縣府去年封園8個多月，花3千多萬元進行園區整修，去年底重新開放後，景觀煥然一新，元旦連假、農曆年假及228連假期間，遊客如織，成為宜蘭舊翻新最亮眼的旅遊景點。

園區面積不大僅2公頃多、容納遊客1千人，縣政府為維持遊憩品質及安全，不得不採取總量管制，228連假每天一大早就有車輛排隊等候入園。照片被網友PO上網，有人說排隊長達8公里「超誇張」，縣府工旅處解釋應該沒有排到8公里，園區規定上午9點開園，但這幾天看人潮多就提早開放入園。

根據縣政府工商旅遊處統計，228當天入園6284人次、1日入園5522人次、2日入園6614人次，目前只收停車費，園區有豐沛的地熱溫泉水，可以煮蛋、煮玉米、地瓜或茭白筍最受歡迎。

小小景點為何受青睞？網友分析清水地熱設施完善安全，又不收門票，想要自帶雞蛋等烹煮外食或在園區購買都可以，入園購買消費滿60元免費借用1個煮食竹簍，消費未滿60元，竹簍租金也只收20元，真正「銅板價」；享受熱水煮食同時，還可以到一旁溫泉泡腳，山水之間吃喝玩樂，景色秀麗的親民之地，還會再熱一陣子。

清水地熱的溫泉水泡腳不用錢，網友大讚親民的旅遊景點，難怪受歡迎。圖／縣府提供
清水地熱的溫泉水泡腳不用錢，網友大讚親民的旅遊景點，難怪受歡迎。圖／縣府提供
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只要花「銅板價」就能暢遊宜蘭清水地熱風景區，好吃好玩新景點，228連假遊客爆棚。...
只要花「銅板價」就能暢遊宜蘭清水地熱風景區，好吃好玩新景點，228連假遊客爆棚。記者戴永華／攝影
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228連假期間，很多遊客湧入宜蘭清水地熱風景區，園區外車陣大排長龍。圖／擷取自宜...
228連假期間，很多遊客湧入宜蘭清水地熱風景區，園區外車陣大排長龍。圖／擷取自宜蘭知識+
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遊客到宜蘭清水地熱風景區，可以用竹簍享受熱水煮食的樂趣。圖／縣府提供
遊客到宜蘭清水地熱風景區，可以用竹簍享受熱水煮食的樂趣。圖／縣府提供
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