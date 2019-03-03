親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
228連假哪裡玩
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

笑匠余邦洗腎病逝 為表演「自我糟蹋」享壽65歲

買貴被當盤子！ 台灣特斯拉車主衝進內湖總部抗議

15年拓展到362學員 花蓮客家協會致力傳承

2019-03-03 22:24聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

成立15年的花蓮縣客家文化研究推展協會，目前有14客家研習班、362學員，分別在縣內9鄉鎮開班授課，如二胡藝能、客家歌謠、舞蹈、胡琴等；協會每年皆有發表會，今天舉辦去年度成果發表，台上表演者從3歲童到90歲長者不等，鄉長游淑貞說，代表客家文化傳承，不分年齡。

「客家音緣舞韻美傳・金豬報喜客音相隨頌春」研習成果發表會今天舉行，一開始為吉安客家弦琴藝能研究班，表演「淚光閃閃」、「一件花衣裳」客家弦音樂曲，美妙客音歌謠讓台下觀眾跟著哼，接著還有東里、壽豐、富源、鳳林等客家歌謠班，讓鄉親擁有一個文藝假期。

縣府客家事務處長彭偉族表示，協會長期致力將花蓮客家文化深耕，近年還開設客家幼幼班、青年客語班等，為讓客家文化向下扎根；今年縣府也補助38萬經費，讓協會聘請師資可以無後顧之憂。

游淑貞接任協會理事長已經5年，她說，客家研究班最遠分布到富里鄉，感謝縣府每年挹注經費幫助協會，而協會學員有許多不是客家人，卻因為無意間接觸，喜歡上客家文化，未來還盼有更多年輕人投入。

協會創會會長范振城今也出席發表會，他說，協會從93年創會起，就著重於文化傳承，盼將客家文化轉成文字，方便紀錄，並協助政府、地方推展客家文化政策，包括客家耆老口說歷史，各地文史紀載、歌謠、母語等，目前還編列200多本成冊叢書。

來自嘉義、吉安客家弦琴藝能研究班導師江正豐說，在花蓮已經教了9年，目前在慈濟大學、各社區據點均有開班，發現花蓮對外來文化接收度很好，未來將持續豐富在地客家藝文，對於市場上的樂譜也會重新調整，融合花蓮特色重新編曲。

來自嘉義、吉安客家弦琴藝能研究班導師江正豐說，花蓮對外來文化接收度很好，未來將持...
來自嘉義、吉安客家弦琴藝能研究班導師江正豐說，花蓮對外來文化接收度很好，未來將持續豐富在地客家藝文。記者蔡翼謙／攝影
分享
「客家音緣舞韻美傳・金豬報喜客音相隨頌春」研習成果發表會今天舉行，一開始為吉安客...
「客家音緣舞韻美傳・金豬報喜客音相隨頌春」研習成果發表會今天舉行，一開始為吉安客家弦琴藝能研究班，表演「淚光閃閃」、「一件花衣裳」客家弦音樂曲。記者蔡翼謙／攝影
分享

客家文化吉安客語
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

才2個多月宜蘭死亡車禍比去年增1倍 原因竟是酒駕

2019-03-03 20:41

平緩好走能推輪椅 太魯閣白楊步道「友善」獲獎

2019-03-03 00:05

基隆準公幼補助款延發 業者：要我們借錢辦學？

2019-03-02 23:31

基隆市議員楊石城宣布參選立委 對藍軍衝擊大

2019-03-02 21:03

手機監控中橫「死穴」 花蓮警科技疏導交通

2019-03-02 20:08

台客天團玖壹壹辦簽唱會 擠爆花蓮遠百

2019-03-02 17:02

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

熱門文章

韓國瑜26年前任職立委捐龍柱 成為另類打卡熱點

2019-03-03 07:48

台北燈節生意差 攤商痛批：以後再也不到台北做生意

2019-03-03 10:48

阿公喪妻後5年足不出戶 這次願逛台灣燈會原因催淚

2019-03-03 16:18

陳致中未批韓國瑜星馬行是放水？ 扁：等議會開會算帳

2019-03-03 00:04

影／嘉義下雨了！網友縮時攝影 展現風起雲湧

2019-03-03 16:15

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top