15年拓展到362學員 花蓮客家協會致力傳承

2019-03-03 22:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



成立15年的花蓮縣客家文化研究推展協會，目前有14客家研習班、362學員，分別在縣內9鄉鎮開班授課，如二胡藝能、客家歌謠、舞蹈、胡琴等；協會每年皆有發表會，今天舉辦去年度成果發表，台上表演者從3歲童到90歲長者不等，鄉長游淑貞說，代表客家文化傳承，不分年齡。

「客家音緣舞韻美傳・金豬報喜客音相隨頌春」研習成果發表會今天舉行，一開始為吉安客家弦琴藝能研究班，表演「淚光閃閃」、「一件花衣裳」客家弦音樂曲，美妙客音歌謠讓台下觀眾跟著哼，接著還有東里、壽豐、富源、鳳林等客家歌謠班，讓鄉親擁有一個文藝假期。

縣府客家事務處長彭偉族表示，協會長期致力將花蓮客家文化深耕，近年還開設客家幼幼班、青年客語班等，為讓客家文化向下扎根；今年縣府也補助38萬經費，讓協會聘請師資可以無後顧之憂。

游淑貞接任協會理事長已經5年，她說，客家研究班最遠分布到富里鄉，感謝縣府每年挹注經費幫助協會，而協會學員有許多不是客家人，卻因為無意間接觸，喜歡上客家文化，未來還盼有更多年輕人投入。

協會創會會長范振城今也出席發表會，他說，協會從93年創會起，就著重於文化傳承，盼將客家文化轉成文字，方便紀錄，並協助政府、地方推展客家文化政策，包括客家耆老口說歷史，各地文史紀載、歌謠、母語等，目前還編列200多本成冊叢書。