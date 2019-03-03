鼎泰豐進劍蝦了 基隆胭脂蝦也打進王品

2019-03-03 22:23 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



今年初，鼎泰豐被踢爆用白蝦換劍蝦，被批不但走味，根本變相漲價，鼎泰豐坦承是因劍蝦供應不足才改用，並允諾農曆年前後逢劍蝦捕撈期，屆時會看供應量，再決定是否部分或全面改回劍蝦。基隆市拖網漁業協會理事長陳傳文證實，鼎泰豐前幾天進了一批劍蝦，基隆特產胭脂蝦也打進王品集團，最近新菜就會登場。

鼎泰豐去年6月底調漲70個品項售價，其中，蝦類產品蝦仁蛋炒飯就從230元漲至240元，漲幅4.3％；蝦肉煎餃每份從190元漲至200元，漲幅5%，卻被爆料偷偷將主力產品原料由較高價的劍蝦，改為平價的沙蝦和白蝦，兩者價差一倍被罵翻。

基隆市拖網漁業協會理事長陳傳文說，台灣有九成以上的海蝦來自基隆，大陸對劍蝦需求大，基隆有一半的量賣去大陸，劍蝦近年因產量少貴了二成，鼎泰豐要吃劍蝦要花更大的力氣和船主溝通，才搶得到蝦。

過完年，鼎泰豐再來接洽，約三天前他們出劍蝦給鼎泰豐，不過量不多。