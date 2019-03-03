奪客語競賽3分組第一 吉安鄉要再推客語認證班

2019-03-03 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



花蓮縣府日前辦理客家尞天穿系列活動「話亻厓天穿」競賽，邀請國中、小學生，用客語介紹客家天穿日傳統節慶，其中，拿下國小低、中、高年級3項分組冠軍的孩子，全都是吉安鄉公所客語培訓班學生；鄉長游淑貞除感謝導師，也提出未來與傳承客家文化有關的計畫。

游淑貞表示，教育要從小扎根，語言學習從家庭開始，這次參加「話亻厓天穿」競賽的孩子，從一開始聽不懂客語、不敢說，到朗朗上口，除有專業師資教學，也有家長支持，感動的是，有家長為讓孩子學好客語，細心在旁陪伴學習，不但彼此可創造共同話題，也加深情感。

花蓮縣府客家事務處長彭偉族表示，這項競賽用寓教於樂方式，推動客語文化扎根，也讓孩子瞭解客家天穿日傳統節慶。而吉安鄉為花蓮縣客家人口最多的鄉鎮，游淑貞說，公所目前已開始辦理各項客家縣賽、全國賽的培訓課程，來因應縣府未來舉辦的客語朗讀比賽， 以及客委會所舉辦的各項認證及藝文競賽。