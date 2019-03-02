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花蓮自強國中籃球隊勇闖全國8強 連假忙操兵挑戰第三冠

2019-03-02 22:05聯合報 記者王燕華╱即時報導

二二八有4天連假，在民眾出遊的時候，花蓮縣自強國中籃球隊卻忙著操兵，教練陳貴祥帶著子弟兵強化體能、操練戰術與投射能力，全隊上下一心，準備下月的全國八強賽事，盼能三度為花蓮捧回冠軍金盃。

自強國中去年10月在全國國中甲級籃球聯賽過關斬將，拿下八強賽門票，下月17日要前進八強賽。全隊拿到八強門票那一刻到現在，幾乎沒放假，即使農曆春節，隊員們也要按照教練陳貴祥開的「菜單」，在家自主訓練，跑步維持體能，年初四就返校練習。

陳貴祥說，和外縣市相比，自強的劣勢在身高，全隊身高平均才175公分，最高的是中鋒182公分，外縣市動輒180、190公分以上的球員，甚至八強賽對手永吉國中，隊上就有兩名200公分的長人，可預見將會面臨一番苦戰。

「要用速度和準度打敗高度」，陳貴祥說，在全國眾多隊伍中闖進前八強，對自強國中籃球隊是一大肯定，為了八強環節，做了很多準備，像是體能訓練、戰術配合，特別是加強個人外線和反快攻等能力，也要加強團隊默契和組織作戰，以彌補身高上的差距。

球隊的靈魂人物是隊長潘偉傑，他是阿美與泰雅的混血兒，速度快、腦筋靈魂，切入能力佳，得分能力一流，平均得場得分在15到20分以上；潘偉傑說，為了全國比賽，每天投籃2、300顆，就是希望能在場上有好的發揮，他也鼓勵戰友們練習時要提高專注力，臨場才不會緊張。

校長唐惠珠表示，自強從民國90年左右積極發展籃球，在98和104學年度，兩度拿到全國冠軍，以一所位居東部、資源有限的學校來說，簡直是不可思議。這次感謝陳貴祥教練帶領球員們闖進八強賽，對球員們很有信心，也希望能有好的表現。

花蓮自強國中男子籃球隊是縣賽常勝軍，下月就要打全國八強賽，近日全隊密集操兵訓練。...
花蓮自強國中男子籃球隊是縣賽常勝軍，下月就要打全國八強賽，近日全隊密集操兵訓練。記者王燕華／攝影
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花蓮自強國中男子籃球隊是縣賽常勝軍，今年闖進全國八強，目標直指冠軍。記者王燕華／...
花蓮自強國中男子籃球隊是縣賽常勝軍，今年闖進全國八強，目標直指冠軍。記者王燕華／攝影
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花蓮自強國中男子籃球隊闖進全國八強，以九年級為主力球員。記者王燕華／攝影
花蓮自強國中男子籃球隊闖進全國八強，以九年級為主力球員。記者王燕華／攝影
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