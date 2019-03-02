花蓮自強國中籃球隊勇闖全國8強 連假忙操兵挑戰第三冠

2019-03-02 22:05 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



二二八有4天連假，在民眾出遊的時候，花蓮縣自強國中籃球隊卻忙著操兵，教練陳貴祥帶著子弟兵強化體能、操練戰術與投射能力，全隊上下一心，準備下月的全國八強賽事，盼能三度為花蓮捧回冠軍金盃。

自強國中去年10月在全國國中甲級籃球聯賽過關斬將，拿下八強賽門票，下月17日要前進八強賽。全隊拿到八強門票那一刻到現在，幾乎沒放假，即使農曆春節，隊員們也要按照教練陳貴祥開的「菜單」，在家自主訓練，跑步維持體能，年初四就返校練習。

陳貴祥說，和外縣市相比，自強的劣勢在身高，全隊身高平均才175公分，最高的是中鋒182公分，外縣市動輒180、190公分以上的球員，甚至八強賽對手永吉國中，隊上就有兩名200公分的長人，可預見將會面臨一番苦戰。

「要用速度和準度打敗高度」，陳貴祥說，在全國眾多隊伍中闖進前八強，對自強國中籃球隊是一大肯定，為了八強環節，做了很多準備，像是體能訓練、戰術配合，特別是加強個人外線和反快攻等能力，也要加強團隊默契和組織作戰，以彌補身高上的差距。

球隊的靈魂人物是隊長潘偉傑，他是阿美與泰雅的混血兒，速度快、腦筋靈魂，切入能力佳，得分能力一流，平均得場得分在15到20分以上；潘偉傑說，為了全國比賽，每天投籃2、300顆，就是希望能在場上有好的發揮，他也鼓勵戰友們練習時要提高專注力，臨場才不會緊張。