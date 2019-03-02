基隆市議員楊石城宣布參選立委 對藍軍衝擊大

2019-03-02 21:03 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市議員楊石城今天在臉書宣布參選明年立委選舉，楊石城連任4屆議員，原來是國民黨，後來退出加入民國黨，目前黨籍是國會政黨聯盟。楊石城連任4屆議員，上屆議員選舉全市最高票，本屆議員選舉則是中山區最高票，參選對藍軍衝擊大。

楊石城今天在臉書說，今天正式對他的親朋好友們宣布，再次參加明年初的立法委員選舉，拜託各位再次幫忙，讓他能為大家做更多的事。楊石城請各位好友，可以在此（臉書）表態或是私訊給他，他需要更多的力量，再次感謝各位過去不斷地支持他，給他加油、鼓勵及指導。

楊石城表示，他知道面對兩大黨的勢力很難突破，但他堅信「路雖難走，只要肯走下去，終究會到達的」，懇請各位再次幫忙。

2016年基隆市立委選舉，國民黨提名時任副主席的郝龍斌，郝以6萬8千多票敗給民進黨蔡適應的7萬8千多票，楊石城當時不滿國民黨提名「內定」，退出國民黨，以民國黨參選拿到1萬9千多票，因藍軍分裂，讓郝龍斌吞下敗仗。

楊石城雖以民國黨參選立委失利，但在地方支持度仍高，他獨特的服務風格穩穩守住基本盤，地方評價高。上屆議員選舉拿到全市最高票8120票，本屆議員也拿到5700多票，是中山區最高票。

楊石城今晚受訪指出，民國黨已與國會政黨聯盟合併後，目前他的黨籍是國會政黨聯盟，會爭取國會政黨聯盟提名參選立委，但最後是要以無黨籍或者國會政黨聯盟參選，還沒有決定，但已宣布參選就是會選到底，他說，要打1場不需要花大錢的選舉。

「中央和地方都的公共建設都沒有把錢花在刀口上，花大錢又勞民傷財，沒有好好評估，也沒有重視民意，比如基隆輕軌及軍港東岸遷到西岸」楊石城說，這兩件基隆的重大建設都是政策錯誤，是他決定要參選立委最大的理由，不能讓基隆言樣被亂搞下去。

國民黨目前有意爭取黨內立委初選者眾，有前議長宋瑋莉、議員韓良圻、呂美玲、藍敏煌、國民黨市黨部主委黃希賢、前移民署長謝立功等；民進黨現任立委蔡適應將拚連任，前議員陳志成、游祥耀也都躍躍欲試爭取黨內提名。