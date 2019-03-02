台客天團玖壹壹辦簽唱會 擠爆花蓮遠百

2019-03-02 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



台客天團玖壹壹今天下午現身遠東百貨花蓮店，是首度到花蓮舉辦簽唱會，遠百前廣場被大批年輕歌迷擠爆，粉絲們高舉著燈牌、跟著偶像大聲唱歌，直呼實在太過癮了。

「玖壹壹」是知名的本土嘻哈團體，曾多次受邀到花蓮參加夏戀嘉年華演出，很受花蓮粉絲歡迎；今天為了第四張創作大碟《搏感情》，到花蓮舉辦簽唱會，雖然下午3時才開始，但是有熱情粉絲一早就在遠百前的廣場守候，還有年輕粉絲專程從台北南下追星，玖壹壹首度到花蓮近距離與粉絲互動，也帶動了花蓮觀光。

當3名團員春風、洋蔥、健志一現身，滿場尖叫聲不斷，3人接連演唱「鄉下來的」、「男子漢的浪漫」及「我跟你卡好」等多首新歌，還讓歌迷現場點歌，唱了「派對俠」、「嘻哈樁腳情」及「9453」等多首膾炙人口歌曲，氣氛嗨到最高點。

花蓮遠東百貨表示，除了邀請玖壹壹在連假期間來與花蓮鄉親「搏感情」，連假期間也推出優惠好康，3月3日前憑2月27日至3月3日的台鐵車票，起訖站擇一為花蓮站的跨縣市車票，可到3樓客服中心兌換200元購物金，另外扣HAPPY GO點數100點即可兌換200元抵用券，再享化妝品及服飾部門滿4000送250元。