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植栽綠化橋面 花蓮曙光橋不一樣了

2019-03-02 15:14聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣府打造花園城市，繼日前在縣府周邊廣植蘭花後，近日又在市區重要景點曙光橋及和平廣場施作植栽綠化，沿著自行車步道連接和平廣場周邊種下繽紛草花，橋身也吊掛式盆花綠化，讓這座極富歷史韻味的橋梁呈現不同風貌。

位於北濱公園的曙光橋是橫跨美崙溪以聯絡花蓮港與花蓮市的一座景觀橋，站在橋上可俯瞰美崙溪奔流向太平洋，浩瀚美景盡收眼底，於民國94年3月被登錄為花蓮縣歷史建築

曙光橋及和平廣場是不少市民散步、賞景好去處，為讓環境更優化，縣長徐榛蔚指示相關單位進一步綠美化，環保局上月完成和平廣場、曙光橋環境綠化，農業處也拔除雜草，種下蒲葵及落羽松等景觀樹種。

日前花蓮二二八追思記念活動就在和平廣場舉行，主辦單位花蓮縣二二八關懷協會理事長鄭英賢特別感謝縣府團隊提供一處這麼好的場地，讓民眾憑弔追思這起台灣重要的歷史事件。

縣府環保局長饒忠表示，為配合縣長徐榛蔚幸福城市花園的施政主軸，將舉辦「花蓮縣建構花園城市、百景花團齊開放綠美化競賽」，預計設置100處閒置空地綠美化，再媒合企業、社區及環保志工長期認養，並將辦理評選績優管養單位評比，優勝者可獲得最高30萬元的獎勵金。

花蓮縣府打造花園城市，近日在花蓮市區曙光橋綠美化。記者王燕華／攝影
花蓮縣府打造花園城市，近日在花蓮市區曙光橋綠美化。記者王燕華／攝影
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花蓮縣府打造花園城市，近日在花蓮市區曙光橋綠美化。記者王燕華／攝影
花蓮縣府打造花園城市，近日在花蓮市區曙光橋綠美化。記者王燕華／攝影
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花蓮市曙光橋近日掛起許多盆花，更顯雅緻。記者王燕華／攝影
花蓮市曙光橋近日掛起許多盆花，更顯雅緻。記者王燕華／攝影
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綠美化徐榛蔚歷史建築
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