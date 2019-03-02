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「還給我！」44公里東港溪畔滅花草 龍應台：前瞻預算消化不了？

平緩好走人氣夯 太魯閣白楊步道獲友善環境特別獎

2019-03-02 14:07聯合報 記者王燕華╱即時報導

太魯閣國家公園管理處將公園內白楊步道打造成兼顧對人及環境友善的步道，去年2月中旬重新開放，平緩好走，又能推著輪椅或嬰兒車享受峽谷流水的美景，成為太魯閣高人氣步道，最近又獲得中華民國景觀學會評選第六屆台灣景觀大賞風景遊憩類「友善環境特別獎」。

白楊步道鄰近天祥，原本是民國70年代，為了開發立霧溪水力發電計畫而興建的施工便道，太管處成立後整建為步道，2.1公里長的步道有豐富生態、瀑布、水簾洞、峽谷急流等多樣面貌。

為了提供遊客更優質的自然體驗環境，太管處前年斥資5500萬元整修，打造白楊步道為公園內第一條友善步道，前半段增加平緩鋪面，方便輪椅、嬰兒車都能推行，沿線也加裝落石攔阻及防護措施，增加賞景的安全性。

太籲處副處長張登文說，為了加強步道安全，除增設護欄，也在裸露岩壁或乾溪溝等有落石風險的路段，採掛網或設置防落石柵等設施攔阻落石。步道全程共有8座隧道，多處設有扶手欄杆，部分隧道在轉彎處設置按壓式太陽能照明燈，兼顧到遊客照明需求，也減少對隧道中棲息蝙蝠的干擾。

張登文說，步道沿線的護欄、觀景平臺、吊橋、休憩座椅等設施，都依國家公園設施輕量化的理念設置，也儘量融入大自然中。台灣景觀大賞是經過書面及專家現地考察兩階段評審，能夠獲獎，是對太管處自然步道管理的肯定。

花蓮太魯閣白楊步道沿線增設許多安全防護設備。記者王燕華／攝影
花蓮太魯閣白楊步道沿線增設許多安全防護設備。記者王燕華／攝影
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花蓮太魯閣白楊步道增設欄石掛網等安全防護設備。記者王燕華／攝影
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花蓮太魯閣白楊步道是高人氣步道。記者王燕華／攝影
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花蓮太魯閣白楊步道前半段部分鋪上水泥鋪面，方便推行輪椅或嬰兒車。記者王燕華／攝影
花蓮太魯閣白楊步道前半段部分鋪上水泥鋪面，方便推行輪椅或嬰兒車。記者王燕華／攝影
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花蓮太魯閣白楊步道沿線景色優美。記者王燕華／攝影
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太魯閣國家公園嬰兒考察
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