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連假台東湧入戰機迷 虎窩志航基地成景點

2019-03-02 13:46中央社 台東縣2日電

二二八連續假台東湧入觀光人潮，其中不少是戰機迷，專門來看台灣僅存的老虎機（F-5E/F）。遊客和戰機迷守候在有「虎窩」之稱的志航基地外，感受戰機起降的震撼。

「帥呆了，超震撼」，這幾天台東市往東海岸的中華大橋湧入旅遊車輛，有些遊客不想塞在車陣，將車開到中華大橋下的空軍志航基地旁，欣賞老虎機雄風，聚集的人潮成為台東另類觀光景象。

來自高雄的鍾姓遊客說，能這麼近看到戰機，很過癮，不管是戰機衝刺起飛，或是緩緩下降，音爆聲響超震撼。「想像戰機在空中翱翔的快感」，在高雄無法這麼近距離看戰機，這次帶家人到台東旅遊，就順便繞道到志航基地旁觀看。

除了觀光客也有戰機迷，機迷說，看著遠處的戰機頭燈，緩緩接近，就像炯炯有神的老虎逼近，接著「轟」一聲從頭頂掠過，看似要著地卻又拉起衝上天，宛如「猛虎出柙」，太棒了。

陳姓機迷說，志航基地號稱「虎窩」，空軍737聯隊F-5E/F老虎機群，曾是台灣主力戰機，現在是培養優秀飛行員的「搖籃機」。目前除了花蓮12中隊的第4分隊，全台灣僅剩台東的737聯隊是完全使用F-5E/F的聯隊。

志航基地表示，這幾天連續假留守官兵還是要照常操課，因此每天上午都會有戰機飛行，中華大橋旁靠北端引道剛好在戰機起落降後面，不管是起飛或是下降，都能感受到震撼。

戰機台東空軍
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