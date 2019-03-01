天氣回暖 慎防紅色「蟲蟲大軍」

2019-03-01 23:57 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



近日氣候逐漸回暖，進入荔枝椿象交配產卵期，荔枝椿象主要吸食龍眼、荔枝的嫩芽和嫩稍，也會寄生在台灣欒樹上，因牠分泌的臭液一旦接觸到皮膚，會有灼熱和刺痛感，甚至會留疤，農委會花蓮農改場提醒民眾注意。

台灣近年荔枝椿象猖獗，每年3到5月為產卵交配期，常見紅色的蟲蟲大軍覆滿龍眼、荔枝樹上，吸食龍眼、荔枝的嫩芽、嫩梢、花穗及幼果汁液，導致落花、落果及果皮黑化，影響收成，讓果農十分困擾，甚至還會入侵民宅，在民眾曬在戶外的衣物、棉被上產卵。

花蓮農改場表示， 荔枝椿象一年一世代，成蟲體呈黃褐色，若蟲體型為長方形，初孵化時呈紫紅色，其卵粒通常是14粒排列得整整齊齊。

目前在宜蘭花蓮地區除了少面積的龍眼農業生產之外，其餘則為民宅自行種植。從事農業生產的龍眼荔枝若受荔枝椿象危害，農改場建議幾個處理方式：一是在冬季結束開始回溫時，施用丁基加保扶、亞滅培、賽洛寧等推薦藥劑，另外，也可手持長柄捕蟲網內放塑膠袋加醋酸，震落蟲體於袋內予以捕殺，若發現葉片上有荔枝椿象卵粒，應立即摘除。