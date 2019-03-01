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天氣回暖 慎防紅色「蟲蟲大軍」

2019-03-01 23:57聯合報 記者王燕華╱即時報導

近日氣候逐漸回暖，進入荔枝椿象交配產卵期，荔枝椿象主要吸食龍眼、荔枝的嫩芽和嫩稍，也會寄生在台灣欒樹上，因牠分泌的臭液一旦接觸到皮膚，會有灼熱和刺痛感，甚至會留疤，農委會花蓮農改場提醒民眾注意。

台灣近年荔枝椿象猖獗，每年3到5月為產卵交配期，常見紅色的蟲蟲大軍覆滿龍眼、荔枝樹上，吸食龍眼、荔枝的嫩芽、嫩梢、花穗及幼果汁液，導致落花、落果及果皮黑化，影響收成，讓果農十分困擾，甚至還會入侵民宅，在民眾曬在戶外的衣物、棉被上產卵。

花蓮農改場表示， 荔枝椿象一年一世代，成蟲體呈黃褐色，若蟲體型為長方形，初孵化時呈紫紅色，其卵粒通常是14粒排列得整整齊齊。

目前在宜蘭花蓮地區除了少面積的龍眼農業生產之外，其餘則為民宅自行種植。從事農業生產的龍眼荔枝若受荔枝椿象危害，農改場建議幾個處理方式：一是在冬季結束開始回溫時，施用丁基加保扶、亞滅培、賽洛寧等推薦藥劑，另外，也可手持長柄捕蟲網內放塑膠袋加醋酸，震落蟲體於袋內予以捕殺，若發現葉片上有荔枝椿象卵粒，應立即摘除。

若在從事農業生產以外的環境發現荔枝椿象，則必須施用其他特殊環境衛生用藥。相關問題可電洽花蓮農改場植物保護研究室（03）8521108轉3603洽詢。

末齡荔枝椿象若蟲。圖／花蓮農改場提供
末齡荔枝椿象若蟲。圖／花蓮農改場提供
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荔枝椿象卵粒呈14粒整齊排列。圖／花蓮農改場提供
荔枝椿象卵粒呈14粒整齊排列。圖／花蓮農改場提供
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剛孵化的荔枝椿象若蟲聚集成群，此時為最佳施藥時機。圖／花蓮農改場提供
剛孵化的荔枝椿象若蟲聚集成群，此時為最佳施藥時機。圖／花蓮農改場提供
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荔枝椿象農改場果汁
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