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「最美櫻花公路」花要謝了 遊客要看動作要快

2019-03-01 19:25聯合報 記者江婉儀╱即時報導

櫻花公路」花季要結束了！每逢櫻花祭的到來，台七丙線都會有許多遊客來一睹「花姿」，山櫻花、八重櫻的花季已快結束，3月事吉野櫻的開花期，但在宜蘭數量較少，想要來宜蘭台七丙線賞櫻的遊客，可要把握最後花期。

位在宜蘭三星與大同路段的台七丙線，被稱為「櫻花公路」，沿途2萬多棵櫻花綻放，滿路都是花樹，櫻花品種以山櫻花、吉野櫻、八重櫻為主，從1月初開始到3月上旬，都是櫻花最佳賞花期，最佳賞櫻路段在三星鄉天送埤往長埤湖、清水地熱入口，台7線大同鄉英士路段、台7甲線的大同郷棲蘭、茂安、四季路段，沿途都可停車下來，駐足欣賞櫻花。

大同鄉公所秘書陳成功表示，山櫻花是最早開花，從去年12月中旬開始開花，接著是八重櫻，目前的櫻花已進入最後的開花期，花已開得差不多了，緊接著進入3月，是吉野櫻的開花期，但吉野櫻數量較少，在大同鄉松羅路段、四季平台可以賞櫻，但若想看大片的櫻花海，遊客要加緊腳步把握最後花期。

宜蘭縣政府農業處表示，宜蘭常見櫻花有山櫻花、八重櫻、吉野櫻，花季因應品種而錯開，各品種約2~3禮拜，宜蘭縣內適合賞櫻花地點有

宜蘭市金同春圳、礁溪鄉跑馬古道櫻花區、頭城至北宜公路，上新花園入口處前的道路、羅東羅莊櫻花步道，冬山鄉梅林路一帶、柯林堤防道路的鼻頭橋附近也可賞櫻。

若想去三星鄉賞櫻，沿著台七丙山路，從埔林圳、天送埤、長埤湖、復興、清水湖、牛鬥都有櫻花；大同鄉則是崙埤、九寮溪生態區、玉蘭茶園山產業道路、玉蘭野溪遊憩區、松羅部落運動場、松羅國家步道入口前的道路、英士(以執信橋旁最密佈)、棲蘭、獨立山、留茂安、四季國小。

「櫻花公路」花季要結束了！每逢櫻花祭的到來，台七丙線都會有許多遊客來一睹「花姿」...
「櫻花公路」花季要結束了！每逢櫻花祭的到來，台七丙線都會有許多遊客來一睹「花姿」，山櫻花、八重櫻的花季已快結束，3月事吉野櫻的開花期，但在宜蘭數量較少，想要來宜蘭台七丙線賞櫻的遊客，可要把握最後花期。圖／報系資料照
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「櫻花公路」花季要結束了！每逢櫻花祭的到來，台七丙線都會有許多遊客來一睹「花姿」...
「櫻花公路」花季要結束了！每逢櫻花祭的到來，台七丙線都會有許多遊客來一睹「花姿」，山櫻花、八重櫻的花季已快結束，3月事吉野櫻的開花期，但在宜蘭數量較少，想要來宜蘭台七丙線賞櫻的遊客，可要把握最後花期。圖／報系資料照
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「櫻花公路」花季要結束了！每逢櫻花祭的到來，台七丙線都會有許多遊客來一睹「花姿」...
「櫻花公路」花季要結束了！每逢櫻花祭的到來，台七丙線都會有許多遊客來一睹「花姿」，山櫻花、八重櫻的花季已快結束，3月事吉野櫻的開花期，但在宜蘭數量較少，想要來宜蘭台七丙線賞櫻的遊客，可要把握最後花期。圖／報系資料照
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櫻花賞櫻天送埤
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