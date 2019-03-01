與地震和好 「河好日市集」斷層帶上開張

2019-03-01 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



「讓我們與地震和好」，由一群在地花蓮志工舉辦的「河好日市集」，今、明兩天沿著花蓮市美崙溪畔的米崙斷層帶開張，其中一站就在校園被強震震損、正施工修復的明禮國小，操場上幾個小攤位旁，是工人忙碌修復的景象，讓民眾走入校園直接感受到地震的力量，而攤位的地震科普，也讓人對地震有更多認識。

一群花蓮在地作家、心理師、社工師、藝術家和芳療師，在去年0206大地震後，組成「七公里的幸福街坊」，以各自專業，藉由講座、工作坊等方式，陪伴災民走出傷痛，迎向新生。

為了「與地震和好」，七公里的幸福街坊今、明天在花蓮市商校街到將軍府間的美崙溪畔，包括尚志橋河堤、璞石咖啡館、明禮國小、將軍府等據點，舉辦「河好日市集」，藉此傳達「與自己的心重新和好，也期盼河好、山海島嶼一起好」的精神。

河好日市集有80個市集，有輕食小點，手作修復、閱讀、行動表演，也有講座和體驗。「災區」明禮國小的市集攤位，有一攤是「安全必修課」邀請科普作家潘昌志擔任關主， 以桌遊、短講、展覽、文史生態導覽等形式，讓花蓮人了解地震發生的原因，還有正確的防災觀念。

校園一角，工人們正忙碌穿梭，修補因地震傷痕累累的校園；明禮國小將隆地的地板設計成洗手台，校長蕭美珍在旁協助拼貼出地震意象和四季面貌，成為最好的震災教育。