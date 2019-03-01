親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
228連假哪裡玩
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

Forever 21全面撤出台灣 忠孝店月底收攤

「窈窕淑女」配樂大師指揮家普列文離世 享壽89歲

與地震和好 「河好日市集」斷層帶上開張

2019-03-01 18:13聯合報 記者王燕華╱即時報導

「讓我們與地震和好」，由一群在地花蓮志工舉辦的「河好日市集」，今、明兩天沿著花蓮市美崙溪畔的米崙斷層帶開張，其中一站就在校園被強震震損、正施工修復的明禮國小，操場上幾個小攤位旁，是工人忙碌修復的景象，讓民眾走入校園直接感受到地震的力量，而攤位的地震科普，也讓人對地震有更多認識。

一群花蓮在地作家、心理師、社工師、藝術家和芳療師，在去年0206大地震後，組成「七公里的幸福街坊」，以各自專業，藉由講座、工作坊等方式，陪伴災民走出傷痛，迎向新生。

為了「與地震和好」，七公里的幸福街坊今、明天在花蓮市商校街到將軍府間的美崙溪畔，包括尚志橋河堤、璞石咖啡館、明禮國小、將軍府等據點，舉辦「河好日市集」，藉此傳達「與自己的心重新和好，也期盼河好、山海島嶼一起好」的精神。

河好日市集有80個市集，有輕食小點，手作修復、閱讀、行動表演，也有講座和體驗。「災區」明禮國小的市集攤位，有一攤是「安全必修課」邀請科普作家潘昌志擔任關主， 以桌遊、短講、展覽、文史生態導覽等形式，讓花蓮人了解地震發生的原因，還有正確的防災觀念。

校園一角，工人們正忙碌穿梭，修補因地震傷痕累累的校園；明禮國小將隆地的地板設計成洗手台，校長蕭美珍在旁協助拼貼出地震意象和四季面貌，成為最好的震災教育。

主辦單位表示，「河好日市集」明天還有一天，歡迎2日中午12時到下午4時到美崙溪畔走一走。

「河好日市集」沿著美崙溪畔的米崙斷層帶開張，邀民眾一起來與地震和好、與自己和好。...
「河好日市集」沿著美崙溪畔的米崙斷層帶開張，邀民眾一起來與地震和好、與自己和好。記者王燕華／攝影
分享
科普作家潘昌志擔任河好日市集「安全必修課」關主，以遊戲方式深入淺出讓民眾了解地震...
科普作家潘昌志擔任河好日市集「安全必修課」關主，以遊戲方式深入淺出讓民眾了解地震成因與防災觀念。記者王燕華／攝影
分享
「河好日市集」沿著美崙溪畔開張，其中一站就在震災「災區」的花蓮市明禮國小，市集旁...
「河好日市集」沿著美崙溪畔開張，其中一站就在震災「災區」的花蓮市明禮國小，市集旁，工人忙著修復震損的校園。記者王燕華／攝影
分享
「河好日市集」沿著美崙溪畔開張，其中一站就在震災「災區」的花蓮市明禮國小。記者王...
「河好日市集」沿著美崙溪畔開張，其中一站就在震災「災區」的花蓮市明禮國小。記者王燕華／攝影
分享

地震修復咖啡館
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

扯！飯店竟在馬路旁曬浴巾 還說：從以前就在曬

2019-03-01 17:02

「最美櫻花公路」花要謝了 遊客要看動作要快

2019-03-01 19:25

「博杯王」出爐！12歲小學生抱回30萬現金

2019-03-01 15:58

2019年基隆嶼國際磯釣賽 4月13、14日登場

2019-03-01 15:18

關山穀倉音樂祭 嘗米食賞花海

2019-03-01 13:33

扛起鋤頭體驗播種 布農族國小生：「粒粒皆辛苦！」

2019-03-01 13:30

鐵馬遊河逛蘭陽 看田園風光體驗古早味

2019-03-01 13:14

日本習農歸國 她致力推廣食農教育

2019-03-01 13:09

蘇貞昌為台東都蘭部落今年取名 Lurang

2019-03-01 12:38

書香城市有感！基隆市閱讀競爭力排第5名

2019-03-01 12:06

花蓮縣長徐榛蔚 近日密集與陸交流招商拚觀光

2019-03-01 12:06

日本習農歸國 賴嬌燕蘭陽溪畔推廣食農教育

2019-03-01 12:02

酒癮治療補助 花蓮4年300多人受惠

2019-03-01 10:44

基北快捷公車中正線 八斗子-圓山 暑假上路

2019-03-01 00:22

基隆機車街大車拚 奇招搶客 服務拚貼心

2019-03-01 00:14

在這裡破輪不用愁 基隆機車街1公里20車行

2019-03-01 00:03

花蓮香榭大道月底開工 避免交通黑暗期…分區施工

2019-02-28 23:39

228連假首日 花蓮警方：台9線全線暢通無阻

2019-02-28 22:30

解決花蓮災害資訊屏障 中央GIS系統加入花蓮救災行列

2019-02-28 22:21

國道客運減班不停冬山鄉民跳腳 陳歐珀協調尖峰增班

2019-02-28 22:17

壯圍鄉公所發起淨灘行動 3月起每天派人維護沙灘美貌

2019-02-28 19:17

宜蘭呷辦桌、看熱鬧開放訂桌 市公所補助每桌500元

2019-02-28 18:10

重塑母親之河 花蓮議長建議參考塞納河打造青創基地

2019-02-28 18:04

林佳龍視察壯圍沙丘旅遊服務園區 稱讚有類美術館氛圍

2019-02-28 16:50

台東利卡夢梅之宴音樂會登場 民眾：雨中聽音樂更浪漫

2019-02-28 15:58

林佳龍視察第二長公路隧道 蘇花改明年1月10日全線通車

2019-02-28 14:39

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

太狂了！台灣燈會連假首日 湧進167萬人

2019-02-28 22:36

高雄又賣東西出去了 阿蓮區農會外銷8820公斤蜜棗

2019-03-01 12:54

他上訂房網KUSO賣房 嘲諷墾丁海岸廢棄家具多

2019-03-01 08:53

獨╱台灣之光！興大發現木鼻白蟻 史上首由台灣命名

2019-03-01 12:41

影／真得很擠！228連假首日 台灣燈會湧入167萬人破紀錄

2019-03-01 04:11

高雄香蕉生產過剩 中華民國商業總會採購高雄旗山香蕉

2019-02-28 22:36

扯！飯店竟在馬路旁曬浴巾 還說：從以前就在曬

2019-03-01 17:02

堅守故鄉世界級景觀 最強里長選輸市長卻成贏家

2019-03-01 10:00

韓國瑜國內也推銷農產品 「賣菜郎の神農市集」下午登場

2019-03-01 10:11

新竹公園櫻花滿開 園內5處祕境報你知

2019-02-28 19:48

來去廈門！ 228連假金門人旅遊首選

2019-02-28 21:59

影／台灣燈會百萬人離場 轉運站爆棚

2019-02-28 21:50

黃花風鈴木不如預期 遊客改拍苦楝綠隧道

2019-02-28 21:39

兒接下癌父刻印社 自創字體闖出一片天

2019-03-01 13:23

108年高雄市老人公費裝置假牙 3月1日開辦

2019-03-01 08:18

台灣燈會接駁差？「我是屏東人我驕傲」網路串連留言

2019-03-01 14:37

鐵道迷注意！新竹市鐵道藝術村展新竹百年鐵道史

2019-03-01 07:55

韓國瑜出訪伴手禮 夯爆的還有這味羅漢門龍鳳酥

2019-03-01 16:27

台灣燈會散場後的身影 潘孟安：燈會最璀璨的光

2019-03-01 17:50

清朝流傳至今2百多年 竹崎白杞寮玉山岩13庄頭繞境

2019-03-01 13:54

「食物鏈重要分解者」白蟻非害蟲 沒牠滿山是枯樹

2019-03-01 12:44

備戰2020立委 新竹選將起跑動作多

2019-02-28 20:52

小鎮居民齊心 台南學甲蜀葵花季年吸10萬遊客

2019-03-01 08:16

台灣燈會爆167萬人潮 潘孟安為久候致歉網友心疼

2019-03-01 10:29

基隆機車街大車拚 奇招搶客 服務拚貼心

2019-03-01 00:14

國道客運減班不停冬山鄉民跳腳 陳歐珀協調尖峰增班

2019-02-28 22:17

回家好難！台灣燈會最後旅客上車 已經快凌晨2點

2019-03-01 12:37

台灣燈會倒數+連假 車流塞爆

2019-02-28 23:07

陽明山、新北3地 「櫻」姿煥發

2019-03-01 00:28

藍營議員批捷運綠線假動工 桃市府駁：不實指控

2019-03-01 17:17

月津港燈節逛燈海藝術 挑戰70萬觀光人次

2019-03-01 10:15

玩赤燭電玩返校有感 魏明谷用不同方式紀念二二八

2019-02-28 21:23

搭台鐵看台灣燈會 林邊車站接駁車排隊人較少

2019-03-01 16:30

超美！狐狸尾蘭 二度奪國際蘭展全場總冠軍

2019-03-01 17:00

高雄自立陸橋 拚4天連假拆完

2019-02-28 23:10

充滿老味道 台南首位女副市長擁有「阿嬤」的辦公室

2019-03-01 17:52

台南古都馬3月3日開跑 交通管制看過來

2019-03-01 09:33

破舊三合院以古建築工法修復 化身老人關懷據點

2019-03-01 08:27

來台南談戀愛 台南好玩卡推出「府城戀習曲」

2019-03-01 08:16

智慧偵測抓違停 桃園今起開罰

2019-02-28 23:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top