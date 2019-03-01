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三仙台水族生態遊樂區動土 環團快閃抗議

2019-03-01 19:16中央社 台東縣1日電

台東縣成功鎮三仙台風景特定區附近「寶盛水族生態遊樂區」開發案，今天動土，環保團體快閃抗議業者未進行水下環評。業者表示，基地距海邊數百公尺，不受影響。

東海岸三仙台入口處的「寶盛水族生態遊樂區」開發案，今天動工，環保團體和當地居民多次抗議業者沒有進行水下環評就冒然要動工，今天環團和地方人士在成功鎮基翬漁港分別於海上和水下拉布條快閃抗議，呼籲業者停工做水下環評。

當地比西里岸部落青年會總召Fusay rekal（林筑涵）表示，比西里岸部落非常關心寶盛開發案，基地下方的潮間帶，是族人重要的採集地點，豐年祭前會有青年帶領部落孩子認識老人家生活的採集路徑，這些與過往文化有與連結的土地都須好好保護，「擔憂影響到原住民族文化傳承」。

地球公民基金會花東辦公室主任黃斐悅表示，寶盛案2009年環評時漏作珊瑚礁調查，環評許可是否有效；另外，寶盛大部分面積是私有地，所以很多人以為它不用按照原基法21條進行部落諮商同意。但事實上，它有5公頃面積的公有地，上面僅設置道路、草坪、公園涼亭，這麼大面積開發對部落影響甚鉅，原住民委員會一定要查清這開發案是否要依原基法21條諮詢部落同意。

寶盛開發公司董事長呂明賢表示，基地距離海邊有數百公尺，對海底珊瑚不會有影響，且他們會做最好的環保措施。

環保署預計3月8日到現地會勘，瞭解這項開發案影響海域生態的程度，再決定是否要求業者提出水下環評進行審查。

環評快閃珊瑚
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