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「博杯王」出爐！12歲小學生抱回30萬現金

2019-03-01 15:58聯合報 記者江婉儀╱即時報導

「博杯王」出爐！傳統藝術中心宜蘭園區在今年大年初4到初6舉辦博杯比賽，博出最多聖杯的參賽者可以抱回30萬現金大獎，3天比賽結束，12歲的小學生李翊任與78歲的謝梅花阿嬤都博出10個聖杯，兩人相約今天上午在關聖帝君的見證，要分出高下，比賽結果出爐，謝梅花博出7個聖杯，李翊任博出8個聖杯，由李翊任把30萬大獎抱回家，李翊任說，因為學費跟玩具都是媽媽刷卡付錢，所以獎金要給媽媽繳卡費。

傳統藝術中心宜蘭園區在大年初4到初6舉辦「乞龜博杯比賽」，比賽3天總計有4698人參賽，12歲的李翊任與78歲的謝梅花，兩位同樣搏出10個聖杯，兩人約好今日到傳藝見面，重新再PK、1決勝負。這場終極PK賽採積分制，每人可擲10次，1個聖杯為1分，陰杯或笑杯或立杯概不計分，最後積分最高者，即可抱走獎金。

謝梅花受訪時表示，如果可以得到30萬，會用來做善事，10萬捐給傳藝文昌祠，5萬捐給彰化二水媽祖廟，其他則是用於平常愛心、幫助需要的人；李翊任則說，如果拿到30萬現金，要全部給媽媽，因為媽媽都刷卡幫他繳學費還有買玩具，所以拿到的獎金要給媽媽繳卡費。

兩人以抽籤決定先後順序，由謝梅花先開始進行博杯，比賽時一度陷入膠著，在第一輪比賽時，謝梅花與李翊任都是博出4個聖杯，進入第二輪延長賽，謝梅花博出7個聖杯，但李翊任博出8個聖杯，成為「博杯王」，把30萬大獎抱回家。

雖然差1個聖杯沒拿到獎金，但謝梅花說：「沒關係、不會鬱卒」，李翊任的爸爸表示，原本跟兒子說只是遊戲，但兩人比數都是7的時候，他才覺得很緊張，看到兒子贏了心情也跟著放鬆下來。

12歲的小學生李翊任與78歲的謝梅花阿嬤都博出10個聖杯，兩人相約今天上午在關聖...
12歲的小學生李翊任與78歲的謝梅花阿嬤都博出10個聖杯，兩人相約今天上午在關聖帝君的見證，要分出高下，比賽結果出爐，謝梅花博出7個聖杯，李翊任博出8個聖杯，由李翊任把30萬大獎抱回家。記者江婉儀／攝影
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李翊任則說，如果拿到30萬現金，要全部給媽媽，因為媽媽都刷卡幫他繳學費還有買玩具...
李翊任則說，如果拿到30萬現金，要全部給媽媽，因為媽媽都刷卡幫他繳學費還有買玩具，所以拿到的獎金要給媽媽繳卡費。記者江婉儀／攝影
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謝梅花受訪時表示，如果可以得到30萬，會用來做善事，10萬捐給傳藝文昌祠，5萬捐...
謝梅花受訪時表示，如果可以得到30萬，會用來做善事，10萬捐給傳藝文昌祠，5萬捐給彰化二水媽祖廟，其他則是用於平常愛心、幫助需要的人。記者江婉儀／攝影
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