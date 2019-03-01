走向國際 花蓮慈大、東華大學與國外名校交流締盟

2019-03-01 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



為提升學校的競爭力，花蓮慈濟大學、東華大學紛紛加強與國外學校的合作與交流，慈濟大學近日與英國密德薩斯大學（Middlesex University，簡稱MU）簽訂姊妹校，未來慈大學生可申請加入3+1雙聯學制；東華大學上個月也造訪印尼3所大學，進行學術交流及招生活動。

慈濟大學全校學生數約3000多人，其中約一成是外籍生，校方重視國際交流，先前已與美國安德魯大學，泰國名校瑪西竇大學、納里萱大學簽訂合作備忘錄，近日再拓展到英國，與倫敦北部亨頓的公立大學MU締盟，簽署合作計畫。

校方表示，合作計畫中，雙聯學制對慈大學生跨國學習和就業，很有幫助。上月中旬由副校長劉怡均率團出訪到美國安德魯大學參訪，兩校共同簽署碩士雙聯合作，日後學生可同時修得安德魯大學企業管理碩士和慈濟大學公共衛生碩士學位。

而這次與MU的合作，讓慈濟大學學生藉由跨領域學習加入生醫、語文類科系，就可以申請加入3+1的雙聯學制，在慈大就讀3年、MU1年，4年畢業後可同時取得兩校的學士學位。