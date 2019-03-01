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扛起鋤頭體驗播種 布農族國小生：「粒粒皆辛苦！」

2019-03-01 13:30聯合報 記者余衡╱即時報導

花蓮縣卓溪鄉布農族人，日前依循古禮舉辦播種祭，由部落耆老帶領族人敬拜天地，祈求今年能夠五穀豐收，參與祭典的小學三年級生羅杰祭典後揮汗如雨，直呼平時只看父執輩務農，親自動手才知道「原來粒粒皆辛苦！」

為傳承布農文化及勤懇務農精神，花蓮縣卓溪鄉公所前天上午於卓清村清水部落舉辦播種祭，並邀請鄰近卓樂國小及清水國小學童共同參與，由耆老帶領全程依循古禮完成，向天地祈求今年各項農作都能有好收穫。

在豔陽下部落耆老不僅從旁解說，還帶領男女老少手執鋤頭掘土，不到20分鐘參與者個個汗如雨下，和著小米種子一粒粒翻進土壤中。耆老賴金德說，布農族務農歷史悠久，祭事曆上記載的開墾祭、播種祭、封鋤祭、除草祭、小米進倉祭、收穫祭、新年祭及蕃薯祭等十三項，都是和農作有關的祭典。

而昔日布農族以小米為主食，於每年初春舉辦播種祭祈求小米順利成長，祭儀中有諸多禁忌，例如夢占（出現吉夢才舉辦）、祭典中鋤頭不能相碰等，盼藉由本次活動將文化傳承，讓後代認識農事祭儀及學習和自然共處。

鄉長呂必賢表示，播種祭活動除了能行銷地方特色產品增加農民收入，同時能帶動農業發展活絡地方觀光，這次活動各村村長、耆老及族人都踴躍參與齊力推動文化傳承，再過三個月左右，卓溪鄉就會呈現結實累累的金黃小米在風中搖曳的美麗景緻。

卓樂國小三年級學生羅杰說，這是他第一次參與播種祭，也是第一次拿鋤頭下田，平常看父母務農不易了解其辛勞，這次在大太陽下工作才有深刻體會，以後不但會更孝順父母，吃到小米時也會更加感恩，

男女老少一同參與播種祭。圖／卓溪鄉公所提供
男女老少一同參與播種祭。圖／卓溪鄉公所提供
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部落耆老帶領學童播種。圖／卓溪鄉公所提供
部落耆老帶領學童播種。圖／卓溪鄉公所提供
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布農族人農民新年
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