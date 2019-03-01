蘇貞昌為台東都蘭部落今年取名La Lu Ling

2019-03-01 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌今天早上行程到台東視察卑南鄉大巴六九文化聚會所設施預定地及參訪東河鄉都蘭部落都蘭林場，他同意補助卑南鄉公所所提3800萬元興建經費，另也指示原民會經費補助及輔導都蘭部落，將林場土地回歸部落自組管理。過程中，蘇貞昌也宣布建議都蘭部落依傳統今年取名La Lu Ling（阿美族語意：構樹）年，獲部落掌聲歡迎。

蘇貞昌早上9點在台東縣長饒慶鈴、行政院秘書長李孟諺、國發會主委陳美伶、原民會主委夷將．拔路兒、行政院發言人Kolas Yotaka、立委廖國棟、陳瑩等人陪同下，前往卑南鄉大巴六九部落視察聚會所設施預定地，卑南鄉長許文獻做簡報提到，聚會所周邊設施、公廁不足等，需經費補助。蘇貞昌聽完簡報當場同意補助。

隨後蘇貞昌轉往參訪東河鄉都蘭部落都蘭林場，蘇一抵達現場，獲得部落阿美族人的熱情歡迎，族人代表向蘇貞昌表示都蘭林場面積達30公頃，其中10公頃好不容易從退輔會手中承租，但其實這些地是他們生活的傳統領域，希望中央能協助他們將土地回歸部落自組管理。

蘇當下指示原民會全力協助都蘭部落。部落頭目聽完也不好意思向院長說：「土地上不好的樹都被砍光，變得光禿禿了，希望院長不會介意」，引起現場一片歡笑。