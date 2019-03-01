書香城市有感！基隆市閱讀競爭力排第5名

2019-03-01 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



基隆推動閱讀城市有感！國家圖書館日前著手調查「107年台灣閱讀風貌」，其中，基隆市「每人持證比例」、「每人到館次數」表現績優，在縣市組別評比拿下雙料冠軍，還榮獲最具閱讀競爭力城市第五名。基隆市政府文化局為深化城市閱讀力，未來將持續推動便捷圖書站服務，讓書蟲市民隨手可得書。

據107年台灣閱讀風貌調查指出，基隆市每人持證比例達59%，每人到館次數為4.26次，兩項閱讀力指標排名全國第一；整體閱讀競爭力綜合評比下來，基隆市則排名第五，成績亮眼。

基隆市從民國104年開始深耕城市閱讀，從四年前開始延長圖書館開放時間、增加圖書館開放時段，隔年設置智慧圖書站，並增加自助借還書服務點，以利市民觸及圖書資源；去年更達成「北北基一證通用」，讓北北基市民共享2千萬本藏書。