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花蓮縣長徐榛蔚 近日密集與陸交流招商拚觀光

2019-03-01 12:06聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣政府近來密集與大陸交流，近一周來，陸續有大陸江蘇省泰州市、天津市參訪團抵花蓮訪問，另外，花蓮到山東濟南的兩岸包機直航，也確定在4月6日起復航，對此，觀光業界正面看待，盼能引進陸客，提振花蓮觀光。

江蘇省泰州市台辦主任王曉梅日前率團來台，上月23日到花蓮參訪，走訪花蓮國芝生物科技、立川漁場、後山．山後故事館、台開新天堂樂園及貨櫃星巴克、秧悅千禧度假酒店、君達休閒農場、蔚藍海岸遊艇俱樂部等處。縣長徐榛蔚除分享縣內有機農特產與觀光藝文產業，也邀請工藝師徐香蘭帶領賓客一起創作構樹皮DIY，展現花蓮藝文軟實力。

此外， 天津市台辦副主任于為忠日前也率14人參訪團來到花蓮，參觀台肥海洋深層水園區，並與縣長徐榛蔚及縣府一級首長餐敘。

徐榛蔚強調，花蓮是台灣最友善的觀光城市，擁有國際機場與海港，具國際交通便利性，也是兩岸交流的重要平台；在各方協助下，曾於102年到103年飛航一年多，可惜後來中斷的花蓮到山東濟南航線，將於4月6日起復航，每周六包機直航，花蓮也希望未來有機會能與泰州市、天津市對飛直航，搭起觀光交流的橋梁，更進一步促進兩岸人民在觀光、經濟、文化更多層面的交流。

縣府表示，花蓮是觀光大城，歡迎國內外遊客造訪，不只陸客，目前也積極洽談遠東、華信、釜山等航空公司，研商日本新潟、石垣、韓國釜山等城市包機直航，會持續推動。

大陸江蘇省泰州市參訪團日前到花蓮，團員一同作構樹及DIY，感受花蓮藝文軟實力。圖...
大陸江蘇省泰州市參訪團日前到花蓮，團員一同作構樹及DIY，感受花蓮藝文軟實力。圖／花蓮縣府提供
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天津市台辦副主任于為忠（右）日前率團到花蓮參訪，拜會縣長徐榛蔚。圖／花蓮縣府提供
天津市台辦副主任于為忠（右）日前率團到花蓮參訪，拜會縣長徐榛蔚。圖／花蓮縣府提供
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徐榛蔚陸客
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