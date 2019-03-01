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日本習農歸國 賴嬌燕蘭陽溪畔推廣食農教育

2019-03-01 12:02聯合報 記者戴永華╱即時報導

時序進入春天，田間的稻米與蔬果成長青翠，正是展開食農旅遊體驗的好季節。宜蘭賴嬌燕老師從日本習農返國，目前在蘭陽溪畔推廣有機栽種，廣大田地是她實踐「食農教育」的自然教室，吸引遊客與學生來體驗，甚至有遊覽車客人包車前來田間旅遊，感受土地的芳香。

46歲的賴嬌燕是台灣第一位到日本長野縣八岳中央農業實踐大學念書的女農夫，原本要到日本學攝影，發現太花錢，改學農業，家人鼓勵她投入有機栽培，她也認為這是自己的理想與友善大地的責任。從觀察中累積適合當地的有機栽培農法，像是別人種不成日本大蔥，但她種出來的又粗又甜，草莓也是一樣，市面上罕見的白色戀人草莓，在這裡成長很好。

返國10幾年來，她常受邀演講，也曾在社區大學授課，台北企業老闆慕名前來，每周跟著捲起袖子在田間務農。賴嬌燕後來成立燕銘農產襄米社，隨著遊客愈來愈多，規劃一套從田間到餐桌的食農教育。她說，國內很多把農事體驗、飲食教育分開，也有些農場是把食材備妥在桌上讓民眾DIY，算不上食農教育。

賴嬌燕帶遊客到田間解說，灌輸有機栽種概念，採摘蔬果後製作成美食。以「草莓大福」為例，從米粒煮熟打成米漿、攪拌成Q黏狀的大福外皮，把現採的有機草莓洗淨當內餡，每人可製作3顆草莓大福，透過食農教育感受食物來源不易，更加珍惜，如果是小孩子體驗，賴嬌燕會要求留2顆成品帶回與長輩分享。

賴嬌燕說，食農旅遊是透過實作與共食的知性體驗，有別於一般DIY，遊客會對食物產生情感記憶，從老人到小孩都適合預約體驗，其實這就是很生活化的環境教育。

台灣第一位到日本八岳中央農業實踐大學念書的女農賴嬌燕，栽種日本大蔥又粗又甜，推動...
台灣第一位到日本八岳中央農業實踐大學念書的女農賴嬌燕，栽種日本大蔥又粗又甜，推動有趣的食農旅遊。記者戴永華/攝影
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孩子們體驗田間到餐桌的食農旅遊。圖/燕銘農場襄米社提供
孩子們體驗田間到餐桌的食農旅遊。圖/燕銘農場襄米社提供
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遊客認識有機日曬米，保存期長而且營養豐富。圖/燕銘農場襄米社提供
遊客認識有機日曬米，保存期長而且營養豐富。圖/燕銘農場襄米社提供
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孩子們聆聽解說，體驗田間到餐桌的食農旅遊。圖/燕銘農場襄米社提供
孩子們聆聽解說，體驗田間到餐桌的食農旅遊。圖/燕銘農場襄米社提供
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台灣第一位到日本八岳中央農業實踐大學念書的女農賴嬌燕，栽種有機草莓，推動有趣的食...
台灣第一位到日本八岳中央農業實踐大學念書的女農賴嬌燕，栽種有機草莓，推動有趣的食農旅遊。記者戴永華/攝影
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台灣第一位到日本八岳中央農業實踐大學念書的女農賴嬌燕，栽種有機草莓，規劃推動有趣...
台灣第一位到日本八岳中央農業實踐大學念書的女農賴嬌燕，栽種有機草莓，規劃推動有趣的食農旅遊。記者戴永華／攝影
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食農教育DIY實踐大學
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