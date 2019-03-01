春遊鐵馬遊河 飽覽蘭陽溪南岸田園風光

2019-03-01 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



每個偉大城市都有一條生命之河，蘭陽溪是宜蘭縣最主要河川，河岸蘊孕豐富的動植物生態，也有不少具有深度的文化旅遊景點。春遊宜蘭，正適合遊客沿著蘭陽溪南岸、悠閒騎乘自行車，規劃一趟低碳旅遊，不但親近大自然，也玩出快樂與健康。

蘭陽溪南岸的景點比北岸多，縣政府工商旅遊處表示，沿岸自行車道十分完善，方便遊客騎乘飽覽田園風光。如果天氣晴朗，一早在蘭陽溪口可以看到蘭陽八景之一「龜山朝日」，再往南岸上游騎，附近不遠國立傳統藝術中心文化園區，區內古色古香建築物，經常是拍攝電影與廣告的場景，文昌街道兩旁很多DIY體驗與古早味零食，彷彿讓人回到農村年代的回憶。

蘭陽溪床面積開闊，放眼望去栽種西瓜、哈密瓜與各式蔬菜，充滿綠意盎然且生命力的農地風貌，位於溪畔的燕銘農場襄米社致力推廣食農教育，經營這座農場的賴嬌燕從日本學農回來，推廣有機栽種友善農地10餘年，經常受邀演講，遊客如果要體驗食農教育，可以提早預約，參觀農場的日本大蔥、有機草莓與馬鈴薯等農作，體驗從田間教育、採摘到動手烹調食物的過程，寓教於樂。

再往蘭陽溪上游走，二結穀倉稻農文化館緊鄰二結車站，早年負責收購蘭陽溪南岸稻穀，距已有80多年歷史，建築結構典雅且樸實，是拍照打卡熱點。騎進蘭陽溪的羅東鎮附近，來到占地面積47公頃羅東運動公園，全區植物種類多，尤其落羽松轉紅時，吸引大批遊客，建築物包括望天丘、節理護岸、卵石灘及老街碼頭等，是一座極具變化的公園景觀，值得一遊。