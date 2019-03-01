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川金破局分析：金早知談判不會成 川普誤會大又被耍

春遊鐵馬遊河 飽覽蘭陽溪南岸田園風光

2019-03-01 11:38聯合報 記者戴永華╱即時報導

每個偉大城市都有一條生命之河，蘭陽溪是宜蘭縣最主要河川，河岸蘊孕豐富的動植物生態，也有不少具有深度的文化旅遊景點。春遊宜蘭，正適合遊客沿著蘭陽溪南岸、悠閒騎乘自行車，規劃一趟低碳旅遊，不但親近大自然，也玩出快樂與健康。

蘭陽溪南岸的景點比北岸多，縣政府工商旅遊處表示，沿岸自行車道十分完善，方便遊客騎乘飽覽田園風光。如果天氣晴朗，一早在蘭陽溪口可以看到蘭陽八景之一「龜山朝日」，再往南岸上游騎，附近不遠國立傳統藝術中心文化園區，區內古色古香建築物，經常是拍攝電影與廣告的場景，文昌街道兩旁很多DIY體驗與古早味零食，彷彿讓人回到農村年代的回憶。

蘭陽溪床面積開闊，放眼望去栽種西瓜、哈密瓜與各式蔬菜，充滿綠意盎然且生命力的農地風貌，位於溪畔的燕銘農場襄米社致力推廣食農教育，經營這座農場的賴嬌燕從日本學農回來，推廣有機栽種友善農地10餘年，經常受邀演講，遊客如果要體驗食農教育，可以提早預約，參觀農場的日本大蔥、有機草莓與馬鈴薯等農作，體驗從田間教育、採摘到動手烹調食物的過程，寓教於樂。

再往蘭陽溪上游走，二結穀倉稻農文化館緊鄰二結車站，早年負責收購蘭陽溪南岸稻穀，距已有80多年歷史，建築結構典雅且樸實，是拍照打卡熱點。騎進蘭陽溪的羅東鎮附近，來到占地面積47公頃羅東運動公園，全區植物種類多，尤其落羽松轉紅時，吸引大批遊客，建築物包括望天丘、節理護岸、卵石灘及老街碼頭等，是一座極具變化的公園景觀，值得一遊。

至於蘭陽溪來到冬山鄉一帶，附近知名梅花湖風景區是不可錯過的景點，湖面約20公頃，形狀似湖的天然蓄水池，四面環山，設有環湖道路，繞騎一圈吸引芬多精，通體舒暢。

沿著蘭陽溪南岸的自行車低碳春遊，可欣賞美麗「龜山日出」。記者戴永華/攝影
沿著蘭陽溪南岸的自行車低碳春遊，可欣賞美麗「龜山日出」。記者戴永華/攝影
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沿著蘭陽溪南岸的自行車低碳春遊，附近的縣定古蹟二結穀倉，建築典雅樸實。記者戴永華...
沿著蘭陽溪南岸的自行車低碳春遊，附近的縣定古蹟二結穀倉，建築典雅樸實。記者戴永華/攝影
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沿著蘭陽溪南岸的自行車低碳春遊，欣賞出海口的龜山島。記者戴永華/攝影
沿著蘭陽溪南岸的自行車低碳春遊，欣賞出海口的龜山島。記者戴永華/攝影
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沿著蘭陽溪南岸的自行車低碳春遊，附近的縣定古蹟二結穀倉內部紅磚建築。記者戴永華/...
沿著蘭陽溪南岸的自行車低碳春遊，附近的縣定古蹟二結穀倉內部紅磚建築。記者戴永華/攝影
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蘭陽溪建築食農教育
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