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川金破局分析：金早知談判不會成 川普誤會大又被耍

酒癮治療補助 花蓮4年300多人受惠

2019-03-01 10:44聯合報 記者王燕華╱即時報導

酒駕刑罰問題最近引起熱烈討論，為了協助過度飲酒的縣民戒除酒癮，花蓮縣衛生局向中央爭取酒癮治療補助方案，從105年至今已有308人受惠。衛生局表示，目前全縣共6家醫院提供酒癮治療門診，有意願者可提出申請，一年最高補助4萬元醫療費。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，過量與不當飲酒除了傷身，還衍生出酒駕、家庭暴力等社會問題。為了幫助有需要的縣民戒除酒癮，目前13鄉鎮市衛生所都可諮詢，另外，也有慈濟、門諾壽豐分院、衛福部花蓮醫院、國軍花蓮總醫院、衛福部玉里醫院、臺北榮民總醫院玉里分院等6家醫院，提供酒癮治療及轉介相關服務。

朱家祥表示，酒癮的產生往往並非單一因素造成，治療時，患者本身必須對酒癮治療有一定的了解與意願，再透過精神專科醫生、心理師醫療專業介入協助，藥物及心理諮商，可以大幅降低對酒精的依賴。

花蓮縣衛生局近兩年統計各醫院酒癮治療個案成效分析顯示，接受專業治療後，個案在「治療效果」及「暴力危險指數」兩項評估項目都顯著進步。

衛生局表示，酒癮治療健保不給付，民眾如有相關問題，可至衛生局網站（http://www.hlshb.gov.tw）查詢或撥打服務專線（03）8227141轉231查詢；評估後，一年最高補助4萬元，可用在專業門診、心理諮商及住院等醫療費用。衛生局強調，酒癮戒治雖可提升戒酒成效，但目前無法抵銷酒駕相關刑責或罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

飲酒過量傷身又可能衍生社會問題，花蓮縣衛生局提供酒癮治療補助，協助民眾對抗酒精。...
飲酒過量傷身又可能衍生社會問題，花蓮縣衛生局提供酒癮治療補助，協助民眾對抗酒精。圖／花蓮縣衛生局提供
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酒駕衛福部患者
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