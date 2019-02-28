壯圍鄉公所發起淨灘行動 3月起每天派人維護沙灘美貌

2019-02-28 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



宜蘭縣壯圍鄉公所今天早上在東港海邊進行淨灘活動，由壯圍鄉公所、環保志工、鄉代總成志工團，總計190人參加今天淨灘，光是今天上午，就清出了12公噸的垃圾，其中以人為垃圾為最大量，佔了百分之70，壯圍鄉公所表示，發動淨灘活動是為了有效解決海灘髒亂問題，期望可以還給鄉親美麗的海岸線。

壯圍鄉位於蘭陽溪、宜蘭河、美福大排等多條河川的下游匯流處，每天都有大量人為垃圾與大自然產物流入壯圍海灘，因此，壯圍鄉公所每年都會發動春季與秋季兩次大型淨灘，並鼓勵各機關、學校自行發起淨灘活動，再由壯圍鄉清潔隊協助清理所撿拾的廢棄物。

但多數民眾環保意識尚未健全，「垃圾不落地」的習慣未落實，光是平日，從多條河川帶來的垃圾量已超過目前淨灘頻率所能負載。

壯圍鄉長沈清山表示，他上任後，基於環境保護的必須性，積極審視鄉內需整頓的議題，也正式與相關單位商議改善之道，「維護海岸線清潔」即是他積極作為之一，所以在今天發動這次的淨灘活動，光是今天上午就清出了12噸的垃圾，以人為垃圾為最大量，佔了百分之70。