親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
228連假哪裡玩
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

郭台銘的鴻海集團百萬員工 關鍵數據揭密

壯圍鄉公所發起淨灘行動 3月起每天派人維護沙灘美貌

2019-02-28 19:17聯合報 記者江婉儀╱即時報導

宜蘭縣壯圍鄉公所今天早上在東港海邊進行淨灘活動，由壯圍鄉公所、環保志工、鄉代總成志工團，總計190人參加今天淨灘，光是今天上午，就清出了12公噸的垃圾，其中以人為垃圾為最大量，佔了百分之70，壯圍鄉公所表示，發動淨灘活動是為了有效解決海灘髒亂問題，期望可以還給鄉親美麗的海岸線。

壯圍鄉位於蘭陽溪、宜蘭河、美福大排等多條河川的下游匯流處，每天都有大量人為垃圾與大自然產物流入壯圍海灘，因此，壯圍鄉公所每年都會發動春季與秋季兩次大型淨灘，並鼓勵各機關、學校自行發起淨灘活動，再由壯圍鄉清潔隊協助清理所撿拾的廢棄物。

但多數民眾環保意識尚未健全，「垃圾不落地」的習慣未落實，光是平日，從多條河川帶來的垃圾量已超過目前淨灘頻率所能負載。

壯圍鄉長沈清山表示，他上任後，基於環境保護的必須性，積極審視鄉內需整頓的議題，也正式與相關單位商議改善之道，「維護海岸線清潔」即是他積極作為之一，所以在今天發動這次的淨灘活動，光是今天上午就清出了12噸的垃圾，以人為垃圾為最大量，佔了百分之70。

壯圍鄉公所表示，與宜蘭縣環境保護局、第一河川局等商議後，將在今年3月起，由環保局、一河局及壯圍鄉公所三方共同進行海岸線常態性淨灘，每天都會有人員負責維護海灘整潔，預期可以有效解決壯圍鄉海灘髒亂問題，還給鄉親一條美麗的海岸線，也留給孩子一個乾淨的地球。

宜蘭縣壯圍鄉公所今天早上在東港海邊進行近灘活動，由壯圍鄉公所、環保志工、鄉代總成...
宜蘭縣壯圍鄉公所今天早上在東港海邊進行近灘活動，由壯圍鄉公所、環保志工、鄉代總成志工團，總計190人參加今天淨灘，光是今天上午，就清出了12公噸的垃圾。圖／壯圍鄉公所提供
分享
宜蘭縣壯圍鄉公所今天早上在東港海邊進行近灘活動，由壯圍鄉公所、環保志工、鄉代總成...
宜蘭縣壯圍鄉公所今天早上在東港海邊進行近灘活動，由壯圍鄉公所、環保志工、鄉代總成志工團，總計190人參加今天淨灘，光是今天上午，就清出了12公噸的垃圾。圖／壯圍鄉公所提供
分享
宜蘭縣壯圍鄉公所今天早上在東港海邊進行近灘活動，由壯圍鄉公所、環保志工、鄉代總成...
宜蘭縣壯圍鄉公所今天早上在東港海邊進行近灘活動，由壯圍鄉公所、環保志工、鄉代總成志工團，總計190人參加今天淨灘，光是今天上午，就清出了12公噸的垃圾。圖／壯圍鄉公所提供
分享
宜蘭縣壯圍鄉公所今天早上在東港海邊進行近灘活動，由壯圍鄉公所、環保志工、鄉代總成...
宜蘭縣壯圍鄉公所今天早上在東港海邊進行近灘活動，由壯圍鄉公所、環保志工、鄉代總成志工團，總計190人參加今天淨灘，光是今天上午，就清出了12公噸的垃圾。圖／壯圍鄉公所提供
分享

淨灘東港
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

重塑母親之河 花蓮議長建議參考塞納河打造青創基地

2019-02-28 18:04

宜蘭呷辦桌、看熱鬧開放訂桌 市公所補助每桌500元

2019-02-28 18:10

林佳龍視察壯圍沙丘旅遊服務園區 稱讚有類美術館氛圍

2019-02-28 16:50

台東利卡夢梅之宴音樂會登場 民眾：雨中聽音樂更浪漫

2019-02-28 15:58

林佳龍視察第二長公路隧道 蘇花改明年1月10日全線通車

2019-02-28 14:39

台東農民燃燒2期作稻草被抓到 隔年公糧不收購

2019-02-28 13:02

迎接植樹月 台東林管處辦贈苗活動

2019-02-28 10:01

228連假首日 台東交通順暢

2019-02-28 08:55

1公里5支測速照相 基隆中山一、二路請「慢走」

2019-02-27 23:55

基隆樂遊 發2千份優惠券 龜吼送飲料 富基魚市辦抽獎

2019-02-27 23:52

228連假 北宜線客運推3種直達車 82折優惠

2019-02-27 23:51

利卡夢音樂祭228登場 日俄2國際樂壇巨星獻技

2019-02-27 23:34

台東車站旅服中心 27日啟用

2019-02-27 23:33

日本女兒節7層雛偶壇 宜蘭展出

2019-02-27 23:07

宜蘭清水地熱溪床暗藏危機 遊客莫入

2019-02-27 22:49

銅藻成災翻身變黃金？日本跨海基隆採樣尋求合作

2019-02-27 21:35

藍營執政讓宜蘭228追思活動更溫馨 主題是「擁抱」

2019-02-27 16:28

韓國瑜被放鳥 蔡適應：見完面再公布 中國就來不及打壓

2019-02-27 15:57

節能又賺錢！電器換新補助超搶手 宜蘭每戶最高1萬9

2019-02-27 15:36

有豬要賣！三星安農溪畔人氣萌豬一隻賣1千

2019-02-27 14:21

基隆市府發優惠券2000張刺激買氣 買越多折越多

2019-02-27 14:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

影／日本傳家寶 女兒節七層雛偶壇現身宜蘭

2019-02-27 19:14
看更多

熱門文章

台灣燈會有多火… 屏東人瘋傳這6個字 讓人熱血

2019-02-28 09:00

南投新祕境 雙龍景觀吊橋今夏挑戰你的膽量

2019-02-27 20:52

白沙屯媽進香報名首日 排隊人龍「都快上海堤了」

2019-02-27 21:13

國一湖口段每天塞 中央拍板將開放服務區聯外便道

2019-02-28 11:58

網友對韓國瑜感到失望 林園人嘆「被邊緣化」

2019-02-28 12:15

台灣燈會旁地主不收停車費只要句謝謝 暖心的迎賓之道

2019-02-28 16:02

銅藻成災翻身變黃金？日本跨海基隆採樣尋求合作

2019-02-27 21:35

影／人爆多！搭接駁車看台灣燈會 排隊人龍包圍潮州站

2019-02-28 15:51

彰化永靖晚間送肉粽 網友貼文籲迴避

2019-02-27 22:39

櫻花、紫藤好美 武陵農場遊客塞爆

2019-02-28 15:15

彰化縣海岸最後的淨土 漢寶濕地發現帶鰕虎罕見魚種

2019-02-27 22:34

八斗子接圓山轉運站 中正線快捷公車可望暑假上路

2019-02-28 11:39

228連假何處去？台南月津港燈節值得一看 閉幕前活動多

2019-02-28 03:21

櫻花炸裂南投！遊樂園、景區搭櫻潮推優惠搶客

2019-02-28 16:20

看見禿頂以為是韓國瑜 原來是他來逛台灣燈會

2019-02-27 22:03

六福村周年慶 228連假憑發票「40」號入場現省700元

2019-02-28 11:27

后里泰安櫻花季湧人潮 派出所旁停車場不開放

2019-02-28 09:03

林佳龍視察第二長公路隧道 蘇花改明年1月10日全線通車

2019-02-28 14:39

反對方指支持者拿「走路工」 高雄輕軌公聽會險釀衝突

2019-02-28 14:14

對照Google街景圖畫道路標線？官方：廠商搞不清狀況

2019-02-27 21:05

高雄自立陸橋服務42年走入歷史 今起4天拆除

2019-02-28 10:49

護蔣銅像團體 聚集陳菊拆卸重組銅像前唱軍歌

2019-02-28 12:38

產後護理機構、月子中心大不同 母控兒染病得自己送醫

2019-02-27 20:29

大陳島義胞鄉親 5遊覽車228慈湖謁陵護蔣

2019-02-28 16:11

永和喜樂影城開幕 民眾排12小時搶1元電影票

2019-02-28 12:37

台灣燈會「紅色鋼鐵人部隊」 潘孟安：謝謝你們

2019-02-28 10:20

幫彰化南瑤宮媽祖按讚 免費喝一杯進香咖啡

2019-02-27 23:23

智慧偵測揪違停 內壢火車站3月起正式開罰

2019-02-28 10:55

影／大雅小麥文化節開跑人潮擠 民眾：比過年熱鬧

2019-02-28 11:36

桶柑30萬台斤「掛」樹上 縣府及農會合力行銷

2019-02-28 16:06

新運動場也成教材 文化國小辦感恩市集

2019-02-27 20:14

烏山頭水庫風景區群櫻綻放 3月3日前買門票祭優惠

2019-02-28 10:28

利卡夢音樂祭228登場 日俄2國際樂壇巨星獻技

2019-02-27 23:34

南方公園租約糾紛告一段落 台南醫院規劃長照用

2019-02-28 14:28

228連假新景點開幕 南市府：台南民宿旅館幾近滿房

2019-02-28 13:18

228連假看台灣蘭展 鄰近四大景點別錯過

2019-02-28 13:10

台灣燈會亂丟菸蒂釀火災 福安宮元寶燈飾趕工修復

2019-02-28 09:35

228連假第一天 士林官邸周邊車多人擠爆

2019-02-28 18:29

海芋、繡球花聞名 竹子湖成為北市第三處休閒農業區

2019-02-28 09:50

正妹深夜救「抹布狗」 最後一個動作讓接手志工哭了

2019-02-28 11:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top